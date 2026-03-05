Luca Palamara e Alessandro Sallusti a Scicli per la presentazione del libro “Il sistema colpisce ancora”

Mondadori BookStore Scicli prosegue il suo percorso culturale con un nuovo appuntamento di grande rilievo nella sala destinata alle presentazioni dei libri, all’interno del cuore storico della città. Venerdì 13 marzo, alle 19.30, il Salone parrocchiale dell’ex Convento del Carmine in piazza Busacca ospiterà Luca Palamara, ex magistrato italiano, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e membro del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), per presentare il suo ultimo libro “Il sistema colpisce ancora” (Rizzoli).

Il sottotitolo del volume – Come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle manie dei politici – diventa quanto mai attuale in vista del prossimo referendum, promettendo un dibattito acceso all’interno della suggestiva cornice storica che accoglie l’incontro. Ad affiancare Palamara nella presentazione sarà il giornalista e opinionista Alessandro Sallusti, già direttore responsabile de Il Giornale e Libero, consolidando un percorso di confronto che dura ormai da cinque anni.

“Il sistema colpisce ancora” rappresenta la terza tappa di un viaggio editoriale iniziato con la prima pubblicazione di Palamara, in cui l’ex magistrato ha svelato la storia segreta della magistratura e il complesso intreccio tra affari e politica. Il libro denuncia come le correnti, inizialmente strumenti di pluralismo e indipendenza, continuino a influenzare spartizioni interne e nomine all’interno del CSM, con alleanze e conti di voti che ostacolano ogni tentativo di riforma.

