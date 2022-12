L’U20 della KeyJey Ragusa oggi e domani a Siracusa impegnata nella Youth league

Torna il concentramento per le squadre di pallamano Under 20 che partecipano alla Youth league. Anche la KeyJey Ragusa sarà di scena oggi e domani a Siracusa. In particolare, nel pomeriggio, alle 18, al Pala Pino, il sette allenato da Adam Klimek se la vedrà con il Benevento mentre domani, a mezzogiorno, gli iblei giocheranno con i padroni di casa dell’Aretusa.

Prosegue, dunque, l’attività del sodalizio ragusano che intende valorizzare al meglio i giovani talenti del gruppo, molti dei quali già impiegati in prima squadra nel campionato di Serie A2 girone C attualmente in corso.