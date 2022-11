L’U17 della KeyJey Ragusa esordirà venerdì ad Avola

E’ totalmente da scoprire la squadra Under 17 di pallamano maschile della KeyJey Ragusa che scenderà in campo venerdì per la prima gara del campionato di categoria. Il match è in programma ad Avola e i ragusani se la vedranno con il locale sette che, ovviamente, cercherà di fare valere il fattore campo. Ad occuparsi della guida tecnica del gruppo ibleo è Ivan Ruiz Rios, l’ala destra spagnola che milita in prima squadra, nel campionato di Serie A2.

“C’è molto curiosità – affermano dalla KeyKey Ragusa – per capire quale potrà essere il rendimento di questo gruppo visto che, per la prima volta, si sta affacciando verso questa disciplina sportiva. Sono assieme ancora da poco tempo. E, per questo motivo, diciamo che si tratta di una realtà tutta da valutare. Capiremo subito di che pasta è fatta in occasione di questo primo match anche se, a dirla tutta, è ovvio che ci vorrà una fase di crescita in cui i componenti del team dovranno prendere un pizzico di dimestichezza con la disciplina in questione. Vedremo che cosa accadrà. Siamo molto curiosi”.