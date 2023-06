Localizzato cellulare di Giovanni Aprile, l’uomo scomparso nel ragusano. I Carabinieri stanno andando sul posto

Una notizia dell’ultim’ora conferma che il cellulare di Giovanni Aprile, l’uomo scomparso nel ragusano, è stato localizzato nella stessa contrada in cui è stata trovata la sua auto. La scoperta ha fatto accendere nuove speranze, ma al contempo ha reso ancora più urgente la ricerca dell’uomo scomparso.

Giovanni Aprile, 69 anni e sordomuto, è uscito di casa ieri mattina per recarsi in campagna come spesso faceva. Tuttavia, a pranzo non è rientrato a casa e la sua famiglia ha iniziato a cercarlo. L’auto di Giovanni è stata trovata parcheggiata in contrada Crocilla, ma di lui non c’era traccia. Le ricerche sono state attivate immediatamente dalle autorità competenti e dai volontari, ma finora non sono state trovate informazioni sulla sua posizione.

La notizia della localizzazione del cellulare di Giovanni Aprile nella stessa zona in cui è stata trovata l’auto ha fatto accendere nuove speranze, ma allo stesso tempo ha reso ancora più urgente la ricerca dell’uomo scomparso. Le autorità competenti si stanno recando sul posto per approfondire le indagini e cercare di capire cosa sia successo a Giovanni Aprile.

La sordità di Giovanni potrebbe rendere più difficile la ricerca, ma allo stesso tempo rendere più complessa anche la sua possibilità di lanciare l’allarme nel caso in cui si trovasse in difficoltà. Per questo motivo, la famiglia chiede a chiunque abbia informazioni sulla sua presenza di segnalarle immediatamente, direttamente alla famiglia o ai carabinieri.

La scomparsa di Giovanni Aprile ha suscitato grande preoccupazione e apprensione in tutta la comunità di Comiso e delle zone limitrofe.