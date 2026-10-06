Il nuovo presidio sanitario di viale Australia prende forma e i lavori, secondo quanto emerso durante il sopralluogo, procedono a buon ritmo. La struttura potrebbe essere completata già entro la primavera, o al massimo entro l’estate del prossimo anno. Ma mentre il nuovo PTA comincia a diventare una realtà concreta, a Pozzallo restano aperte alcune […]
Liquido infiammabile, poi le fiamme: a fuoco l’autovelox sulla Vittoria-Scoglitti
06 Ott 2026 20:25
In fiamme l’impianto per il rilevamento della velocità situato lungo l’ex strada provinciale Vittoria Scoglitti. L’incendio pare sia di natura dolosa. Qualcuno avrebbe gettato del liquido infiammabile e avrebbe appiccato il fuoco distruggendo e rendendo inservibile l’impianto che, su un’arteria molto trafficata, serve a rilevare la velocità e ad individuare eventuali infrazioni.
L’ex strada provinciale 17 è una strada ad alta densità di traffico. Ma è soprattutto caratterizzata dalla presenza di numerosi accessi laterali che immettono nelle aziende della zona, nei villaggi dove sorgono dei piccoli agglomerati abitati e alcune abitazioni private.
La strada è a doppio senso di circolazione, in alcuni tratti con la presenza di uno spartitraffico, in altri con la doppia linea continua. Il sistema di rilevazione della velocità e la presenza delle colonnine è anche un deterrente per cercare di garantire la sicurezza ed evitare le situazioni di pericolo.foto di repertorio
© Riproduzione riservata