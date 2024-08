L’evoluzione digitale dell’economia: perché eCommerce e shopping online sono i parametri del futuro per fare acquisti e vendere?

Durante la storia dell’umanità, sin dai tempi antichi, l’economia ha caratterizzato inevitabilmente la società, cambiandola ed evolvendo i rapporti fra i popoli e dunque fra le culture. Questo processo di crescita antropologica ha scandito da sempre le lancette della storia, sin dalla scoperta della scrittura come nuova primordiale tecnologia di comunicazione, l’economia ha subito contemporaneamente un’evoluzione decisiva come parametro di contatto nei rapporti fra venditore e compratore.



Fino a pochi anni fa, i metodi di marketing e il modo di fare shopping erano limitati, rispetto alla variopinta possibilità che viene offerta oggi. Il processo dell’evoluzione economica ha seguito di pari passo lo sviluppo dei metodi di comunicazione nel corso della storia dell’umanità. Se in principio è stata la scrittura la nuova tecnologia che ha messo in moto i canali di comunicazione fra compratore e venditore, di seguito la stampa, la radio, la televisione, hanno solo preceduto il Web, l’ultima frontiera dell’evoluzione economico – finanziaria.



Internet ha letteralmente spazzato via lo spazio che faceva da barriera fra il compratore e il venditore, i negozi sono diventati digitali e hanno assunto le sembianze dell’eCommerce e i siti di market place sono diventati dei centri commerciali enormi, grandi quanto tutto il pianeta Terra, dove è possibile acquistare qualsiasi prodotto. Non potevano essere da meno i social network, acquistare e vendere su Facebook nel 2020 equivale a possedere uno spazio pubblicitario su un canale principale della televisione negli anni ’80, oppure uno spazio su un giornale di richiamo nazionale negli anni ’50.

La digitalizzazione dell’economia e i suoi processi evolutivi



La digitalizzazione del mercato economico finanziario è solo l’ultima delle evoluzioni socio – economiche che hanno determinato antropologicamente le attitudini quotidiane delle popolazioni. Tutte le tecniche di comunicazione che si sono susseguite durante la storia umana, hanno scandito fortemente le lancette del tempo nello spazio del compratore e del venditore, cercando di ottimizzare sempre al meglio il rapporto di compra vendita. La radio è stato un veicolo più efficace del quotidiano, la televisione ha surclassato la radio, internet ha rivoluzionato completamente gli altri canali di comunicazione.



Il processo evolutivo della digitalizzazione economica è solo l’ultimo pezzo di un puzzle dove ogni canale di marketing è semplicemente il miglioramento del canale precedente. Se fino a 30 anni fa su internet era possibile vendere soltanto attraverso il proprio sito eCommerce, oggi lo shopping online è il centro di tutto l’universo multimediale, ed è possibile vendere o acquistare attraverso i siti specializzati di market place, tramite i social network, oppure attraverso i blog e gli altri siti specialistici.



Il marketing e i suoi canali di trasmissione nella storia



Se nel passato remoto, ormai arcaico, la scrittura era un modo, uno strumento per mettere in comunicazione il compratore e il venditore soltanto dal punto di vista del conteggio per stipulare un rapporto commerciale, nel passato recente, la stampa, la radio e la televisione divennero degli strumenti più efficaci, capaci di offrire un marketing visivo e creativo per stimolare l’acquisto di un prodotto.



Oggi, la popolazione vive una sorta di doppia vita, reale e digitale, ma una sola economia, infatti con internet, l’economia ha fuso i due mondi, offrendo in digitale tutto ciò che è possibile acquistare nei negozi fisici. Oggi ogni azienda, imprenditore, venditore, deve obbligatoriamente avere una pagina aziendale, deve essere presente sui social network e deve persino operare attraverso questi canali. Il canale digitale di trasmissione, è soltanto l’ultimo traguardo del percorso evolutivo della comunicazione umana, simbolo di nuovi comportamenti nei processi di transazione economico finanziari, prima che sociali.



Lo shopping online: acquistare direttamente da casa con un semplice clic



Nell’evoluzione digitale dell’economia ogni negozio deve essere presente soprattutto sul Web prima che fisicamente, per questo l’eCommerce e lo shopping online sono parametri necessari, proiettati verso il futuro che consentono (e consentiranno) di fare acquisti e di vendere in qualsiasi (o da qualsiasi) parte del mondo. Non c’è da meravigliarsi se i dati e le statistiche continuano a confermare questo trend e se nonostante i fattori negativi esterni, come crisi finanziarie o la pandemia di Covid 19, lo shopping online continui ad essere il motore dell’economia mondiale.



Forse, il segreto di questo successo sta proprio nella comodità da parte dell’acquirente di acquistare con un semplice clic direttamente da casa e, probabilmente, anche nella funzionalità che il venditore o le aziende hanno trovato attraverso l’eCommerce. Sta di fatto, e questo lo affermano le statistiche, che l’economia digitale già in passato era riuscita a superare la crisi finanziaria delle banche, aumentando i guadagni e la percentuale di vendite, situazione analoga a quella verificatasi quest’anno nel periodo di lockdown, dove il mercato digitale ha visto aumentare fortemente le vendite e i suoi guadagni. Acquistare o vendere online con un semplice clic, si afferma oggi, come linguaggio e nuovo parametro dell’economia verso il futuro.

