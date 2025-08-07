L’egittologo Christian Greco incanta Sampieri: “La memoria è il nostro futuro”

Un viaggio nel tempo, dalla civiltà dei faraoni a un presente che guarda al futuro attraverso la lente della cultura. È quanto ha regalato al pubblico Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, ospite d’eccezione del secondo incontro della rassegna “Cogitare” al Living del Pata Pata, ancora una volta gremito in ogni ordine di posti.

Greco, tra i massimi egittologi al mondo, ha tenuto una lectio magistralis avvincente e rigorosa, preceduta da un intervento introduttivo dell’archeologo Giovanni Di Stefano, che ha saputo mettere in luce l’importanza del patrimonio culturale come chiave per interpretare il presente e costruire il futuro.

“Per arrivare al 2025 – ha detto Greco – dobbiamo saper leggere le seimila pagine della storia culturale dell’umanità.” Un messaggio chiaro: frequentare i musei non è solo un atto di memoria, ma un investimento sulla coscienza collettiva.

Attraverso immagini e narrazione coinvolgente, Greco ha trasportato il pubblico tra sarcofagi millenari, tesori archeologici e reperti straordinari, trasformando la sala in un’aula immersiva, viva, ricca di fascino. Il Museo Egizio di Torino – il più antico al mondo dedicato esclusivamente alla civiltà egizia – si conferma così un punto di riferimento internazionale, anche grazie al recente volume diretto dallo stesso Greco: “La memoria è il nostro futuro. 200 anni di Museo Egizio”, al centro dell’incontro.

Durante la serata sono state annunciate importanti novità per il Museo, tra cui l’apertura di nuove stanze e l’arrivo di reperti dal Louvre, temporaneamente chiuso, oltre a un miglioramento dell’accoglienza e dei servizi per i visitatori.

Un contesto perfetto, quello del Pata Pata, per riflettere sulla forza della cultura. D’altronde, i numeri lo confermano: secondo i dati SISTAN del MiC, nel 2024 i visitatori dei luoghi della cultura in Italia hanno superato i 60 milioni, con una crescita del 5,3% rispetto al 2023. Gli incassi sono saliti del 23%, superando i 382 milioni di euro.

La serata ha coniugato sapere e semplicità, rigore accademico e capacità divulgativa, confermandosi all’altezza dei migliori prosceni universitari.

Prossimo appuntamento: 8 agosto con Francesco Pira

La rassegna “Cogitare” prosegue venerdì 8 agosto alle ore 19.00 con un nuovo incontro di “Autori & Libri, conversando a Sampieri”. Protagonista il prof. Francesco Pira, sociologo della comunicazione, che presenterà il suo ultimo lavoro: “La Buona Educomunicazione”, dedicato al delicato dialogo intergenerazionale tra genitori e figli in un’epoca attraversata da sfide digitali e incertezze. A conversare con l’autore sarà il giornalista Bartolo Lorefice.

© Riproduzione riservata