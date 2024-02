Lavoratori stranieri sfruttati, minacciati e in condizioni igieniche pessime: arrestati tre imprenditori a Ispica

Operazione dei carabinieri a Ispica. Sono stati arrestati tre cittadini italiani, fratelli tra di loro, titolari di un’azienda agricola di Ispica accusati a vario titolo di sfruttamento del lavoro, estorsione e violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in concorso, commessi nei confronti di 16 lavoratori di origine ghanese e nigeriana.

Il 27 febbraio 2024, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ragusa e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ragusa hanno eseguito l’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo ibleo. L’ordinanza ha applicato misure cautelari agli arresti domiciliari.

SEQUESTRO PREVENTIVO

La Procura della Repubblica ha disposto anche la sottoposizione a controllo giudiziario dell’azienda e il sequestro preventivo per equivalente di una somma di circa € 850.000,00. Questa somma è stata calcolata come provento illecito derivante dall’evasione contributiva e retributiva e di erogazioni pubbliche previste per il settore agricolo, illecitamente percepite sulla base di dichiarazioni mendaci.

L’indagine, denominata “Free Work”, è stata condotta tra ottobre 2022 e maggio 2023 dai Carabinieri e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ragusa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa. Durante le indagini sono emersi elementi utili a supportare le ipotesi di reato riguardanti le condotte dei tre fratelli. Questi avrebbero costretto i propri dipendenti, minacciandoli di licenziamento, a lavorare in condizioni inique, corrispondendo loro una retribuzione molto inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in agricoltura e violando le norme sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I lavoratori non venivano forniti dei dispositivi di protezione individuale previsti e venivano impiegati in attività pericolose senza adeguata formazione.

Gli imprenditori impiegavano dipendenti stranieri in condizioni di sfruttamento, costringendoli a svolgere turni estenuanti senza riconoscimento di ferie e riposi settimanali. Inoltre, erano soggetti a sorveglianza a distanza non autorizzata e alloggiavano in condizioni igieniche precarie per le quali veniva trattenuta una parte della retribuzione come pagamento dell’affitto.

Durante le indagini sono state rilevate ulteriori violazioni che hanno comportato l’applicazione di ammende e sanzioni amministrative per complessivamente quasi 150.000 euro.

© Riproduzione riservata