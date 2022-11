La Volley Modica ospita al “PalaRizza” la SMI Roma, coach D’Amico: “Mi aspetto una reazione da tutti”

Ultime sedute di allenamento per l’Avimecc Volley Modica che domenica pomeriggio alle 17 al “PalaRizza” ospiterà la SMI Roma per il match valido come settima giornata del campionato di serie A3 di pallavolo.

Il sestetto di coach Giancarlo D’Amico è reduce dalla sconfitta sul campo di Lecce e dopo la prova opaca in Puglia, vuole tornare al successo, ma soprattutto a esprimere il bel gioco fatto vedere nelle gare precedenti.

Roma, tuttavia, è una squadra da attenzionare nei minimi dettagli e tenere alta la concentrazione contro il sestetto capitolino è di fondamentale importanza.

“Dopo la sconfitta di Lecce – spiega coach Giancarlo D’Amico – mi aspetto una reazione,ma non solo della squadra, ma da tutti noi. In Puglia siamo incappati in una prova opaca, in settimana abbiamo provata ad analizzarla da tutte le prospettive e sono sicuro che sapremo dare una risposta in campo agli errori commessi a Lecce. Sono certo che i ragazzi cresceranno nella qualità dei fondamentali e soprattutto nelle fasi di gioco che in Puglia ci hanno condannato. Giochiamo in casa – continua D’Amico – e il “PalaRizza” è il luogo dove tutti i giorni sudiamo le proverbiali sette camice. Il nostro pubblico ci darà la giusta spinta e la sicurezza in tutte le nostre espressioni di gioco. Dai ragazzi mi aspetto di riprendere sin da subito il percorso di crescita sia tecnica, sia tattica che abbiamo tracciato e che ha avuto una battuta d’arresto nella trasferta salentina. Tutti dobbiamo tornare a preoccuparci di meno delle conseguenze degli errori commessi, ma di recuperare presto le certezze che la tecnica di costruzione di ogni singolo fondamentale è sufficiente per la riuscita dello stesso. Dobbiamo tornare a esprimere il nostro gioco rafforzando i nostri punti di forza, soprattutto nei momenti in cui i nostri avversari ci metteranno sotto pressione. Abbiamo le qualità tecniche per risolvere i problemi che si presenteranno durante la prossima gara. Mi aspetto l’ennesima battaglia di questo campionato – conclude D’Amico – e la mia squadra pronta e “cattiva tecnicamente” in ogni azione di gioco”.