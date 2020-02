La Lazio vincente al Palaminardi sulla Passalacqua - Ragusa Oggi

La Lazio vincente al Palaminardi sulla Passalacqua

Esce ancora sconfitta la Virtus Ragusa futsal e lo fa in casa, al cospetto della Lazio, nell’anticipo della 20ma giornata del massimo campionato di calcio a 5 femminile. Si tratta della settima sconfitta consecutiva per la formazione giallonera che non vince ormai da più di due mesi, ed in particolare da quel 14 dicembre quando si era imposta in casa con Noci, ma che completa il ciclo di gare dall’alto coefficiente di difficoltà che caratterizzavano questo avvio di seconda parte di stagione. 3-6 il punteggio finale di un incontro che ha visto la formazione laziale capitalizzare al massimo le azioni avute, mentre a Ragusa è toccato sempre inseguire nel punteggio. Dopo una primissima parte di studio partono benissimo, infatti, le ospiti che vanno a segno dopo 8 minuti con Beita e che poi raddoppiano con Vanessa dopo un solo minuto, la stessa Vanessa che all’11’ firma la propria doppietta personale e il 3-0 Lazio.

Rebe poi chiude il primo tempo con un gran destro che si insacca in rete per il 3-1 in favore delle ospiti. Nella ripresa è Taina a sfruttare un tap-in vincente e ad accorciare ulteriormente le distanze, portando il punteggio sul 3-2 dopo 4 minuti. La gara sembrerebbe riaperta ma Grieco ricaccia ancora indietro di due gol la squadra di casa mentre Pernazza viene espulsa e ne approfitta Vanelli per firmare il 5-2. Ragusa prova con il portiere di movimento, ruolo che affida ad Alves, e realizza il 5-3 con Pegue, ma chiude i giochi Barca per il definitivo 6-3. Nel prossimo turno di campionato, match importantissimo sul campo di Noci, formazione che si trova ad appena un punto di distanza dalla Virtus, in piena zona playout. Uno scontro diretto salvezza di fondamentale importanza, dunque, per il prosieguo del campionato.