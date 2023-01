La Barberia a Ragusa festeggia i suoi 10 anni di attività: i nuovi progetti di Giampiero.

La Barberia, un salone nel cuore di Ragusa dedicato alla cura e al benessere degli uomini, come recita lo slogan del profilo instagram, compie oggi 10 anni. Un compleanno che non può passare inosservato e che vede il suo titolare, Giampiero La Rosa, orgoglioso e felice di questi primi dieci anni. Con lui tracciamo un bilancio di questa esperienza.

Come vivi questa giornata, Giampiero? Per me è una giornata speciale, forse anche più del mio compleanno. Ricordo ancora il 19 gennaio 2013, il mio primo giorno di lavoro in proprio e l’emozione che provai in quel momento, iniziando la mia esperienza come imprenditore. Avevo l’opportunità di realizzare tutti i progetti, le idee e i sogni che avevo in mente. Mi considero una persona fortunata perché sono riuscito a realizzare gran parte di ciò che volevo fare.

Come ti sei ritrovato a fare ciò che fai oggi?

Sin da piccolo sono stato affascinato da questo mestiere che considero una vera e propria arte, perché un taglio di capelli richiede a mio avviso tutte quelle attenzioni che occorrono per creare ex novo una opera d’arte. Sin dall’età di 11 anni, dopo la chiusura delle scuole per le vacanze estive, trascorrevo il mio tempo nel salone di mio zio. Li ho iniziato a muovere i primi passi, partendo ovviamente dalle cose più semplici ed è proprio li che ho compreso che questo sarebbe stato il lavoro della mia vita, la mia passione. Dopo aver fatto quindi la dovuta gavetta ed essermi formato professionalmente, dopo 20 anni di esperienza ho deciso di fare il grande passo: mettermi in proprio.

Quanto è importante lo studio ed il rimanere aggiornati in questa professione?

Direi che è di fondamentale importanza. Non puoi continuare a lavorare se non ti adegui e non riesci a stare al passo coi tempi. A seguire le mode, soprattutto per i più giovani. Inoltre è indispensabile non rinunciare allo studio ed all’approfondimento delle tecniche di taglio e dei nuovi stili. Non puoi rischiare di essere più indietro dei tuoi clienti ma devi anticiparli.

Possiamo tracciare un bilancio di questi 10 anni?

Sicuramente positivo. Sono molto contento del mio lavoro. E questa mia soddisfazione la devo ai miei clienti. Soprattutto quelli abituali. Con loro si è creato un bel rapporto anche di amicizia e di tanta stima. Dal barbiere si va non soltanto per la propria cura personale, ma anche per rilassarsi e trascorrere un po’ di tempo lontano da stress e corse varie. Ed io sono felice di contribuire non soltanto alla cura del loro aspetto ma anche al loro relax. Anche ai clienti occasionali sono molto grato. Dimostrano sempre apprezzamento per il mio lavoro e rispetto. Certo, non sono mancati i momenti difficili, come ad esempio quelli legati alla pandemia in cui abbiamo subito una chiusura forzata di tre mesi, o quelli di grande paura come la fase di start up, ma è stato sempre grazie all’incoraggiamento ad al sostegno dei clienti che ce l’ho fatta e che oggi festeggio questo traguardo.

La tua più grande soddisfazione?

Beh devo dirti che sono tante ma la maggiore è sicuramente quella di avere come clienti ragazzi, magari anche diventati nel frattempo papà, che venivano da me, anche quando non lavoravo in proprio, quando erano giovanissimi. Mi da grande soddisfazione anche rivedere studenti universitari che vivono fuori sede ma che quando tornano a Ragusa, per le vacanze, tagliano i capelli da me. Se non sono soddisfazioni queste!!

Domanda d’obbligo. Progetti per il futuro?

Tanti, nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo a cominciare dall’inflazione e dal caro energia. Ma io sostengo che è proprio nei momenti difficili che bisogna pensare in grande ed affrontare le sfide che si presentano, con maggiore coraggio e determinazione. Presto quindi la Barberia cambierà sede, spostandosi in locali più ampi e comodi. Da li seguiranno altri progetti che speriamo possano prendere al più presto forma.