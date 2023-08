Italiani a Malta vanno al ristorante e poi non pagano il conto. Altro episodio che rischia di danneggiare l’immagine dell’Italia

Vanno al ristorante ma alla fine non pagano il conto e vanno via. Pur se ripresi dalle telecamere. Per un gruppo di giovani italiani c’è la gogna mediatica perchè la loro bravata è finita sui giornali maltesi. Ma in gioco c’è di più.

L’episodio che si è verificato a Malta ha suscitato riflessioni sull’etica, la responsabilità individuale e la percezione dell’italianità all’estero. Questa situazione, che non è certo un caso isolato, ha sollevato una serie di interrogativi riguardo alle motivazioni dietro tali azioni e all’effetto che possono avere sull’immagine collettiva del popolo italiano.

La somiglianza di questo episodio con un recente evento simile accaduto in Albania ha portato molti a chiedersi se si tratti di un semplice atto di emulazione o di una furbata orchestrata per evitare di pagare il conto. Mentre potrebbe essere difficile tracciare un legame diretto tra i due casi, l’incidenza di situazioni simili in diversi paesi potrebbe indicare una sorta di tendenza emergente. La questione si sposta quindi dalla singola situazione al contesto sociale e culturale più ampio.

L’incidente a Malta, così come l’episodio a Berat in Albania, rischia di avere inevitabili ripercussioni sull’immagine dell’Italia e di noi italiani all’estero