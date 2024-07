Incidente nei pressi di Scoglitti: ferito un motociclista

Un brutto incidente stradale si è verificato sulla Sp. 31 per Scoglitti. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, a scontrarsi sarebbero stati due centauri.

Due scooter, infatti, avrebbero avuto una collisione. Uno dei due motociclisti è finito in prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi, la polizia municipale di Scoglitti.

Contributo fotografico: Franco Assenza

