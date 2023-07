Incendio all’impianto di sollevamento dei reflui fognati a Sampieri

Sarebbe un corto circuito la causa dell’incendio che si è sviluppato all’interno dell’impianto di sollevamento dei reflui fognari ubicato sul litorale costiero di Sampieri a ridosso della spiaggia. A questa risultante sarebbero arrivati i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica che sono intervenuti sul posto assieme ai tecnici del servizio acquedotto e fognatura del Comune di Scicli.

Il surriscaldamento dell’apparato elettrico avrebbe creato il danno.

Sul posto per fermare le fiamme e per verificare lo stato dell’impianto di sollevamento sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici comunali ed alcuni amministratori. Un danno non indifferente per la borgata sciclitana che, al momento, è una delle più affollate stazione di villeggiatura sulla costa iblea. La verifica sta impegnando in queste ore il team di pronto intervento al fine di capire se le pompe siano andate definitivamente in tilt a causa del corto circuito o che questo le abbia solamente danneggiate. Questo impianto di sollevamento è di fondamentale importanza. Da qui si dipartono i reflui fognari che finiscono nell’impianto di via del Mare a Cava d’Aliga. Un sistema di pompaggio e di sollevamento, sul quale si era intervenuti nel recente passato, che riesce ad allontanare la fognatura lontano dalla borgata di Sampieri con una conduttura interamente rifatta e rimessa a nuovo. Già la settimana scorso erano andate in tilti due pompe di sollevamento nell’impianto di Cava d’Aliga e gli operai avevano lavorato senza risparmio di forze per ripristinare la funzionalità delle pompe.