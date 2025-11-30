Gli Stati Uniti stanno seguendo con attenzione un tema delicato: la Food and Drug Administration (FDA) sta infatti valutando la possibilità che alcune morti tra bambini possano essere in qualche modo collegate alla vaccinazione contro il COVID-19. Non ci sono conferme dirette ma le autorità sanitarie americane stanno valutando la possibile correlazione. Va ricordato, ad […]
Il ragusano Massimiliano Chessari premiato come “Miglior Organizzatore di Matrimoni in Italia” al Ride The Wave Meet Up
30 Nov 2025 12:40
Riflettori puntati sul talento ibleo nel mondo del wedding. Alla quinta edizione del Ride The Wave Meet Up, andata in scena a Roma nel prestigioso Spazio 900 all’EUR, il ragusano Massimiliano Chessari è stato insignito del titolo di Miglior Organizzatore di Matrimoni in Italia, uno dei riconoscimenti più ambiti dagli operatori del settore.
L’evento, ideato e curato da Roberta Torresan, figura di riferimento nel panorama nazionale del wedding planning, riunisce ogni anno professionisti, aziende e creativi provenienti da tutta Italia, diventando un punto di osservazione privilegiato sulle nuove tendenze e sulle migliori eccellenze del settore.
Un talento ibleo che si afferma in tutta Italia
Nato a Ragusa e residente a Monterosso Almo, Chessari è direttore di Villa Gerosa, una delle location più apprezzate del territorio per l’organizzazione di eventi esclusivi. Il premio gli è stato conferito per l’eccellenza dimostrata nell’ideazione, progettazione e realizzazione di matrimoni curati in ogni dettaglio, capaci di unire estetica, professionalità e una profonda attenzione ai desideri e alla storia personale delle coppie.
Uno stile riconoscibile, fatto di eleganza, precisione e forte sensibilità narrativa, che lo ha portato negli anni a diventare un punto di riferimento per molte coppie non solo in Sicilia, ma anche nel resto d’Italia.
Le parole di Chessari: “Un punto di partenza”
“Questo premio rappresenta un punto di partenza verso nuovi obiettivi,” ha dichiarato Massimiliano Chessari al momento della premiazione. “Lo dedico alla mia squadra, alla mia famiglia e alle coppie che ogni giorno scelgono di affidarmi il loro momento più importante.”
Parole che sottolineano lo spirito di squadra e la visione professionale che hanno contribuito al successo di un percorso costruito con dedizione e continuità.
Un orgoglio per il territorio ibleo
La vittoria di Chessari rappresenta un motivo di grande orgoglio per Ragusa e per tutto il territorio ibleo: un riconoscimento che valorizza non solo il professionista, ma anche la capacità del territorio di esprimere eccellenze nel campo dell’hospitality e dell’event design.
Con questo premio, Massimiliano Chessari consolida il suo ruolo nel panorama nazionale del wedding, confermando che dalla Sicilia possono nascere progetti e professionisti capaci di distinguersi ai massimi livelli.
