Il Marinaio: la Compagnia G.o.D.o.T. porta in scena Pessoa tra sogno e realtà

La Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa inaugura una nuova produzione che esplora i territori dell’assurdo e dell’immaginazione con lo spettacolo “Il Marinaio”, tratto dal testo enigmatico di Fernando Pessoa, nella traduzione di Antonio Tabucchi. La messa in scena, in programmazione alla Maison GoDoT nei fine settimana dal 20 febbraio al 1 marzo, promette un’esperienza teatrale contemplativa e immersiva, in cui ogni parola, gesto e respiro diventa un ponte tra sogno e veglia, memoria e immaginazione.

Sotto la regia visionaria di Vittorio Bonaccorso, direttore artistico della compagnia insieme a Federica Bisegna, lo spettacolo vede sul palco le attrici Bisegna, Tiziana Bellassai e Benedetta D’Amato, con Bisegna anche responsabile dei costumi. L’opera racconta la storia di un marinaio naufrago che costruisce nel sonno una patria immaginaria, accompagnato da tre figure femminili sospese tra passato, presente e futuro. La tensione narrativa non risiede in azioni dinamiche, ma nella forza evocativa della parola e della presenza scenica, trasformando ogni dettaglio in un gesto emotivo e simbolico.

Come sottolinea Bonaccorso: «Mettere in scena “Il Marinaio” significa affrontare un teatro che abita l’assurdo e l’inconscio, incarnando stati d’animo più che personaggi. È come entrare in una stratificazione di sogni, dove ogni livello di coscienza ne contiene un altro». Per Federica Bisegna, lo spettacolo invita il pubblico a perdersi nella profondità dei sogni e nella poetica di Pessoa, offrendo un’esperienza unica di teatro contemporaneo.

I biglietti sono disponibili presso la Maison GoDoT in via G. Carducci, 265, e online sul sito ufficiale www.compagniagodot.it. È possibile usufruire della Carta del Docente, della Carta della Cultura e del Merito e della convenzione con l’Università di Catania.

