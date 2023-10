Il diacono Mario Modica sarà ordinato sacerdote: la cerimonia sabato 7 ottobre

Sabato 7 ottobre alle 20, in occasione della memoria della Beata Maria Vergine del Rosario, nella cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa, il vescovo monsignor Giuseppe La Placa ordinerà sacerdote il diacono Mario Modica. Un evento che è motivo di grande gioia per l’intera Chiesa di Ragusa, che vede in questa ordinazione un segno della rinascita delle vocazioni sacerdotali nella diocesi.

LA CERIMONIA

Il vescovo monsignor Giuseppe La Placa sarà il celebrante principale e sarà lui a imporre le mani su don Mario e a ordinarlo sacerdote. L’ultima ordinazione sacerdotale risaliva all’8 settembre 2020, quando don Vincenzo Guastella fu ordinato.

CHI E’ DON MARIO MODICA

Don Mario Modica ha maturato la sua vocazione al sacerdozio nella comunità parrocchiale della Santissima Annunziata a Comiso, dove è cresciuto. Dopo aver conseguito la laurea all’Accademia di Belle Arti di Catania, ha intrapreso il cammino di formazione nel seminario arcivescovile “San Mamiliano” di Palermo e ha studiato teologia presso la Pontificia Facoltà teologica di Sicilia, conseguendo il baccalaureato in Sacra Teologia nel settembre 2022. Attualmente, sta frequentando i corsi di licenza in Sacra Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico “Sant’Anselmo” a Roma.

Don Mario Modica ha condiviso la sua gioia e la sua trepidazione riguardo alla sua vocazione sacerdotale, sottolineando l’importanza dell’educazione religiosa ricevuta in famiglia e dell’ascolto della voce interiore dello Spirito Santo. Ha anche espresso gratitudine per la fiducia di Dio e la consapevolezza dei suoi limiti.

La parrocchia della Santissima Annunziata di Comiso si conferma come una fucina di vocazioni sacerdotali, avendo accompagnato al sacerdozio numerosi giovani nel corso degli anni.