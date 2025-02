Iblea Acque, il colpo di scena che non doveva trapelare. La replica del Presidente Giaquinta

In merito all’articolo che ragusaoggi.it ha publicato ieri dal titolo: https://www.ragusaoggi.it/colpo-di-scena-su-iblea-acque-la-sua-legittimita-messa-in-discussione-dal-consiglio-di-giustizia-amministrativa, ci scrive il Presidente della Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa, Bartolo Giaquinta il quale si focalizza su alcuni punti dell’articolo e precisa:

1) il CGA non ha mai esaminato il merito della vicenda. Ha solo diversamente interpretato il tema dell’interesse

al giudizio, utilizzando quello generico piuttosto che quello specifico invece assunto dal TAR Catania;

2) sarà quindi il TAR Catania ad entrare, per la prima volta, nel merito della questione, la cui decisione per

altro, potrà poi essere impugnata sia da IRETI che da ATI Idrico avanti al CGA;

3) anche in caso di accoglimento in via definitiva nel merito del ricorso di IRETI, quest’ultima non diverrebbe

il gestore dell’acqua pubblica della provincia Iblea, atteso che l’ATI è sempre l’unico soggetto cui la legge

affida il compito di scegliere il metodo di gestione (appalto, società mista o società in house);

4) trattandosi di sentenza interlocutoria di rito e non decisionale nel merito, come quella del TAR Catania, non abbisognava di alcuna pubblica comunicazione, atteso che allo stato nulla cambia in merito alle scelte già operate nel 2022 da tutti i Comuni iblei sulla scelta di gestione pubblica, senza scopo di lucro, evitando così aggravio di costi a carico di tutti i cittadini.

Stupisce quindi il tono enfatico e trionfalistico dell’articolo.

Bene, Gentile presidente, leggendo il suo comunicato stampa coltiviamo il sospetto che lei non lo abbia letto con la dovuta attenzione. Procediamo con ordine:

1) NON abbiamo scritto che il Cga sia entrato nel merito della vicenda, come lei afferma. Abbiamo scritto che il Cga ha annullato la sentenza del Tar, virgolettando un passaggio significativo.

2) Secondo quanto lei scrive, il Cga “ha solo diversamente interpretato il tema dell’interesse al giudizio, utilizzando quello generico piuttosto che quello specifico assunto dal Tar Catania”. Leggendo la sentenza del Cga, risulta l’esatto contrario: il Tar non ha accolto il ricorso di Ireti perché questa società non ne avrebbe avuto il diritto. Il Cga ha smontato questa tesi, scrivendo che i giudici amministrativi di Catania hanno valutato in maniera “errata”. È scritto così, senza fraintendimenti.

3) NON abbiamo scritto che Ireti, in caso di accoglimento in via definitiva nel merito del ricorso, diventerebbe il gestore dell’acqua pubblica. E’ vero che in tal caso Iblea Acque potrebbe anche non essere il gestore idrico nei dodici comuni iblei, perché prima dovrebbe essere espletata una gara a evidenza pubblica. A meno che l’offerta di Iblea Acque sia giudicata quale migliore delle altre o si allei con altre società private. E’ per questo motivo che, secondo la nostra valutazione, in questo momento la notizia, tenuta nascosta da Iblea Acque nonostante la valenza pubblica, è un “colpo di scena”.

4) Per cui, dal nostro punto di vista è grave quando lei scrive che “trattandosi di sentenza interlocutoria di rito e non decisionale nel merito, come quella del Tar di Catania, non abbisognava di alcuna pubblica comunicazione, eccetera.” Ricordiamo che dopo la sentenza del Tar, favorevole ad Iblea Acque, la Spa ha subito diramato un comunicato stampa in cui si esaltava il giudizio di primo grado. Anche quella era una sentenza interlocutoria. Ciò nonostante, Iblea Acque è stata velocissima nel darne comunicazione pubblica. Adesso no, e anche questo è un fatto riportato ai nostri lettori in quanto di interesse pubblico, perché Iblea Acque è una società pubblica.

Abbiamo dato semplicemente una notizia, senza i toni enfatici e trionfalistici, dei quali lei parla, esprimendo una sua opinione. Anzi, siamo lieti del suo comunicato: serviva dare una notizia vera su Iblea Acque per sapere che essa comunica e non faccia solo propaganda alle sue molteplici attività.

