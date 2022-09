I principali vantaggi dell’interruttore magnetermico

C’è un circuito di controllo che è particolarmente utile per gestire quanta potenza viene applicata a un forno elettrico monofase da un normale alimentatore a frequenza di linea. Il carico è resistivo e ha un’induttanza significativa. Un interruttore in dotazione è collegato in serie con il carico del forno, preferibilmente fatto di propulsori. Insieme all’interruttore magnetico e al carico collegati in serie, viene offerto il 1 ° condensatore.

L’aggiunta di un 2 ° condensatore in serie con l’interruttore, il carico e il primo condensatore consente la regolazione continua e regolare della potenza del forno attraverso il funzionamento selettivo della conduzione dell’interruttore. Piccoli induttori sono collegati in serie con condensatori in una forma di realizzazione diversa per creare un filtro che è preferibilmente sintonizzato su una quarta armonica.

Perché dovresti usare un interruttore magnetotermico?

Un interruttore di tipo magnetotermico, un dispositivo automatico che funziona esplicitamente come protezione per l’apparecchiatura stessa e, allo stesso tempo, protegge le persone coinvolte nella manutenzione e nella lavorazione delle apparecchiature industriali collegate, viene utilizzato per interrompere un circuito elettrico.

T Il modo in cui funziona un interruttore magnetico è molto semplice. All’interno della scatola che ospita tutte le apparecchiature elettriche e si collega a un contatore di energia o distributore, le persone trovano lamiere (tipicamente rame) unite tra loro con diversi valori di dilatazione termica che i produttori hanno appositamente studiato.

Comprendere le basi dell’interruttore magnetermico

Un gadget composto da due sistemi di controllo del circuito elettrico è solo un interruttore differenziale. Entrambi offrono la possibilità di “sganciare” o spegnere il sistema.

Uno è immediato e sensibile ai cambiamenti nella corrente di cortocircuito. La seconda lettura previene il sovraccarico aumentando la corrente dovuta all’effetto Joule (che fa sì che i cavi attraverso i quali scorre la corrente si riscaldino).

Il termostato magnetico e l’interruttore differenziale sono spesso montati all’interno dell’armadio. Si collegano ai fili di uscita del contatore e ai cavi che distribuiscono corrente in tutta la casa. Esistono due tipi di interruttori:

Uni-polare: Quando si chiude o si apre il circuito, solo uno dei due cavi (fase o neutro) verrà interrotto.

È necessario prestare attenzione durante l’utilizzo di questo tipo di interruttore automatico perché se il cavo di fase non viene interrotto, la corrente può ancora raggiungere la lampada o l’apparecchiatura ed essere ancora in grado di sopportare l’urto.

Bipolare: I controinterruttori e gli interruttori sulle principali linee di alimentazione dell’energia sono bipolari, interrompendo la varietà di entrambi i cavi.

Per garantire la sicurezza del sistema, i quadri elettrici devono essere dotati di interruttori magnetici e differenziali.

Operazioni e funzioni dell’interruttore magnetermico

Poiché il flusso di corrente elettrica influisce su questa doppia lama, ha un amperaggio e una tensione precisi. Di conseguenza, in situazione di sovraccarico di corrente, il calore tende ad espandere le piastre, il che a sua volta si traduce nel rilascio del circuito e dei suoi contatti responsabili di questa funzione.

Secondo la legge di Joule, che si riferisce specificamente alla suddetta dilatazione dei metalli, all’aumentare dell’intensità di corrente, anche il calore aumenta proporzionalmente. Secondo la legge di Joule, che si riferisce specificamente alla suddetta dilatazione dei metalli, all’aumentare dell’intensità di corrente, anche il calore aumenta proporzionalmente.

I laminati sono destinati ad essere allungati in modo diverso per acquisire due valori per la loro dilatazione termica; di conseguenza, la deformazione avviene gradualmente e con flessione progressiva. Un gancio adatto che era stato fissato a una molla in acciaio precompresso viene quindi scollegato automaticamente utilizzando la deformazione.

Link utili nella comprensione dell’interruttore magnetermico

Un magnete termico è uno strumento che ci dà tranquillità in caso di sovratensione, cortocircuito o guasto di un’altra apparecchiatura elettrica. È piccolo ma così potente, soprattutto per la protezione elettrica.

Un interruttore magnetotermico è in genere installato accanto al differenziale nel quadro elettrico generale per una migliore protezione. Per ulteriori indicazioni, è possibile visitare alcuni siti Web per assistenza professionale e conoscere tali attrezzature e dispositivi specifici.