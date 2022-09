I convocati del Modica per la trasferta ad Acicatena. C’è anche il nuovo arrivato Sangarè

17 convocati (bando alla scaramanzia) per la 'prima' di campionato che vedrà il Modica impegnato domani, alle 15.30, al polivalente di via Nizzeti di Acicatena, nella gara d'esordio del campionato di Eccellenza Sicilia, girone B

Portieri: Incatasciato, G. Misseri e Petrolo

Difensori: Aquino, Butera, Carpinteri, Musso, Sigona e Vindigni

Centrocampisti: S. Misseri, Pellegrino, Riela e Sangarè

Attaccanti: Agodirin, Falco, Lorenzo e Micoli

Della lista dei convocati, fa parte anche l'ultimo arrivo in casa rossoblù: Abdul Karim Sangarè, Ivoriano che compirà 24 anni il prossimo 10 dicembre. Centrocampista, proviene dal Ragusa dove ha giocato e vinto per due stagioni e con trascorsi al Roccella, Marina di Ragusa e Capo Rizzuto. Lasciano il Modica, invece, Mattia Balba, Charles King e Ousman Sowe che non faranno parte del progetto per la stagione 2022/2023.

DICHIARAZIONE GIANCARLO BETTA, ALLENATORE MODICA

"L'Acicatena è una squadra aggressiva, che gioca un buon calcio, un buon mix di anziani di qualità (Nino Caruso, in mezzo, ma anche la coppia dei centrali difensivi) e che ha nella velocità e nella determinazione dei ragazzi più giovani, i suoi elementi di crescita. Davanti, Aleo, è ancora uno capace di far male alle difese avversarie. Una squadra tosta, 'da prendere con le pinze', come si diceva una volta. Una partita da interpretare sin da subito, senza concedere.

Si gioca su di un campo in terra battuta e questo li agevola sicuramente. Noi stiamo bene; negli ultimi due giorni di lavoro, ho visto i miei ragazzi in crescita e adesso, deve essere il campo a confermare questa impressione. Sappiamo che non sarà facile domani ma sappiamo chi siamo e dove possiamo arrivare. L'Acicatena ha fatto 1-1 a Lentini in coppa, giocando un ottimo secondo tempo e dimostrando di essere a buon punto anche con la preparazione.

Quello che conta, per me, è continuare a vedere disponibilità piena dei miei giocatori al lavoro, negli allenamenti e che il percorso alla ricerca della migliore organizzazione, proceda spedito. Vogliamo iniziare bene, anzi benissimo questo campionato E i presupposti per farlo già domani, ad Acicatena, ci sono tutti"