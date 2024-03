Giovani avvocati di Ragusa, cambio al vertice dell’Aiga e Frasca presidente siciliano

Cambio al vertice dell’Aiga – Associazione italiana giovani avvocati -, sezione di Ragusa. In continuità con la precedente presidenza, il nuovo eletto è l’avvocato Luigi Stamilla. Il predecessore, l’avvocato Giovanni Frasca, pur non essendoci un obbligo statutario ha rassegnato le sue dimissioni, perché eletto a dicembre scorso alla guida dell’Aiga Sicilia.

Frasca ha lasciato la presidenza ragusana, dopo nemmeno un semestre: nell’arco temporale della sua presidenza ha promosso diverse iniziative; tra le più significative, in partenariato con la Scuola per assistenti sociali Stagno D’Alcontres, il convegno ”L’Europa per il riscatto delle donne e la parità di genere 2020-25” a settembre 2023 e il corso di aggiornamento “Devianza a criminalità” a novembre 2023 a Modica; insieme al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e con il Comitato pari opportunità, l’iniziativa “Violenza contro le donne: Ci riguarda, riguardaTi”, a novembre 2023

La simulazione dell’esame d’avvocato, organizzata ad ottobre 2023 a supporto dei giovani aspiranti avvocati è stata quella con più partecipanti in tutta Italia. Corpose anche le partecipazioni ai coordinamenti regionali e ai direttivi nazionali dove la rappresentanza dell’Aiga Ragusa ha portato il suo contributo.

Alla nuova gestione dell’avvocato Stamilla, deve essere iscritta l’iniziativa sulle ricerche telematiche dei beni da pignorare (492 bis del Codice di procedura civile) che ha visto la partecipazione di un centinaio di colleghi; sono in fase di programmazione altri incontri di approfondimento che avranno come tema intelligenza artificiale in ambito civile, acquisizione delle prove telematiche e deepfake nel processo penale, oltre al diritto bancario, e alle esecuzioni immobiliari per custodi e professionisti delegati

