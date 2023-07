Francesco Russo al Vittoria Clacio

Francesco Russo è un terzino sinistro che si distingue per la sua grande capacità atletica e viene considerato un “quinto di centrocampo” nel calcio moderno. Ha recentemente trovato un accordo con il Vittoria, una squadra di calcio italiana, e giocherà per loro nella prossima stagione. Russo ha iniziato la sua carriera nelle giovanili nazionali in Valle D’Aosta, per poi giocare nella Serie D con squadre come Acqui Terme, Asti, Leonfortese e Scordia.

Nel campionato di Eccellenza, il livello di calcio italiano, ha giocato per Gela, vincendo il campionato, e per Enna, dove è stato anche il capitano della squadra. Nell’ultima stagione, ha giocato per il Santa Croce, segnando un gol nella partita di salvezza dei Play Out che ha permesso alla squadra di restare nella massima categoria regionale.

Russo ha dichiarato di essere entusiasta di vestire la maglia del Vittoria e di poter contribuire al progetto di rilancio del calcio nella città.