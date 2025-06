Fiamme e enorme colonna di fumo nero: paura tra Marina di Ragusa e Donnalucata

Una colonna di fumo nero, densa e visibile a chilometri di distanza, si è alzata nel primo pomeriggio di oggi nella zona compresa tra Marina di Ragusa e Donnalucata, nei pressi di contrada Eredità.

Al momento non è ancora chiara l’origine dell’incendio, ma le fiamme si stanno sviluppando con forza e rapidità, interessando un’area in cui solitamente si trovano serre, alberi di ulivo e ampie zone di sterpaglie. Proprio la natura del fumo – particolarmente nero e denso – fa temere che a bruciare possano essere materiali plastici, come coperture o impianti presenti nelle serre, o addirittura pneumatici. Più improbabile, anche se non da escludere, che si tratti del solo incendio di sterpaglie.

Sul posto sono già in azione due squadre dei Vigili del Fuoco, giunte d’urgenza per contenere le fiamme ed evitare che l’incendio si estenda ulteriormente, soprattutto in un territorio già segnato da alte temperature e siccità.

L’allarme si è diffuso rapidamente anche sui social, dove diverse persone hanno postato foto e video della colonna di fumo visibile da Ragusa, Marina, Donnalucata e perfino da zone più interne. La preoccupazione è palpabile, anche se al momento non si segnalano feriti né evacuazioni. Ha collaborato Giada Drocker

notizia in aggiornamento

