E’ di nuovo allerta meteo rossa per domani, 10 febbraio. Scuole chiuse. In nottata, attesa bomba d’acqua

Sarà ancora una giornata di allerta meteo rossa quella di domani, 10 febbraio. A diramare l’allerta meteo, la Protezione civile regionale. Il bollettino riguarda principalmente il territorio di Ragusa. Com’è noto, infatti, il ciclone mediterraneo durerà almeno altre 24 ore: posizionatosi tra Malta e la costa siciliana, sta creando non pochi problemi in tutta la nostra zona, con qualche smottamento, alberi caduti, piene di torrenti e fiumi.

CICLONE MEDITERRANEO: ATTESA BOMBA D’ACQUA

In nottata, intorno all’una, è previsto l’arrivo di una bomba d’acqua su tutta la nostra provincia. Intanto, anche per domani le scuole resteranno chiuse: l’allerta riguarda anche ville e giardini, cimiteri, impianti sportivi pubblici. Si raccomanda ai cittadini massima prudenza e di uscire solo in caso di vera necessità.