Domenica il Futsal Ragusa, dopo la vittoria di Noci, affronta in casa il Città di Taranto

Va in scena domenica il secondo turno del campionato di serie A2 di futsal femminile e per il Ragusa c’è il debutto casalingo. Avversaria delle ragusane sarà il Città di Taranto, che viene dalla vittoria casalinga, 3-1 il risultato, nel derby pugliese con l’Altamura.



Quella tarantina è una delle squadre più forti dell’attuale A2, e dagli addetti ai lavori è inserita nella rosa delle formazioni che possono aspirare al salto di categoria. Ma le ragusane vengono dalla bella vittoria in casa del Noci, l’entusiasmo è alle stelle e quindi niente è scontato.



«Sappiamo che andremo ad incontrare una squadra di livello, che sarà tra quelle che possono aspirare alla promozione in serie A», ci ha dichiarato mister Peppe Marino, l’allenatore ibleo. «Hanno giocatrici importanti, alcune sono straniere, e quindi siamo coscienti che non sarà una partita facile. Ma per noi è la prima partita casalinga e per questo avremo maggiori stimoli. L’impegno è gravoso ma ci stiamo allenando e cercheremo di fare una buona partita e conquistare un risultato utile».



L’appuntamento è quindi fissato per domenica 23, al PalaParisi di via Bellarmino. Fischio d’inizio alle ore 16:00. L’ingresso al palazzetto è libero è gratuito.