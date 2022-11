Domani esordio in casa per la KeyJey Ragusa, arriva l’Haenna

Una la partita giocata dall’Haenna. Che ha vinto all’esordio, in casa, con l’Aretusa. E poi ha osservato un turno di riposo in occasione della seconda giornata.

Gli ennesi, domani, sabato 5 novembre, arriveranno a Ragusa per la terza giornata del campionato nazionale di pallamano di Serie A2, girone C. Il match, che prenderà il via alle 19, alla palestra di via Bellarmino, servirà al sette ibleo allenato da Adam Klimek per cercare di riacquistare un minimo di consapevolezza nelle proprie possibilità, dopo la sconfitta subita domenica scorsa a Mascalucia.

La KeyJey Ragusa ha dovuto rivedere in corsa le prospettive della propria stagione. E, adesso, sta cercando di mettere in piedi un gruppo che, in qualche modo, possa adattarsi alle nuove esigenze. “Abbiamo comunque un gruppo forte – dicono dalla società ragusana – che, però, a un tratto, si è trovato a gestire una situazione differente dal solito, cioè dai moduli utilizzati in allenamento. E, quindi, ha dovuto giocoforza rivedere tutto, compreso il modo di approcciare le gare in campo. Siamo consapevoli che con l’Haenna non sarà facile ma ci faremo trovare pronti e, soprattutto, cercheremo di sfruttare nella maniera più adeguata il fattore campo, grazie anche al sostegno del nostro, speriamo, numeroso pubblico”.