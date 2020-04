Dal dolore della morte al gesto d'amore. La drammatica e commovente storia di Francesca Campo - Ragusa Oggi

Dal dolore della morte al gesto d’amore. La drammatica e commovente storia di Francesca Campo

Nuova vita, e dunque un gesto d’amore, da un atto che ha generato dolore. Profondo dolore. E’ la drammatica e al tempo stesso commovente storia di Francesca Campo, 30 anni di Ragusa ma da tre anni e mezzo residente a Torino. Ha purtroppo deciso, senza alcuna chiara motivazione, di farla finita.

Un gesto senza un perché. Che colpisce i familiari così come chi l’ha amata. A partire da Stefano Rizza, di Comiso, il suo ragazzo, medico presso l’ospedale Molinette del capoluogo piemontese. Laureata, Francesca era impiegata in un’azienda. Sembrava che tutto andasse bene. Ma poi, la scorsa settimana, la scelta di togliersi la vita. L’ha trovata in fin di vita Stefano. La corsa verso l’ospedale, i momenti concitati e poi l’ultima unica decisione da prendere: l’espianto degli organi eseguito presso lo stesso ospedale Molinette. Cuore, reni, cornee, fegato e pancreas per salvare altre vite umane.

A dare l’autorizzazione è stato lo stesso Stefano da otto anni fidanzato con Francesca, come ha raccontato al giornalista Antonello Lauretta, sul quotidiano La Sicilia: “Francesca, in tempi non sospetti, aveva manifestato questa intenzione – spiega commosso – In questo modo, la sua vita non sarà stata vana. Grazie a lei, alcune persone continueranno a vivere. Per loro sarà una vera Pasqua di Risurrezione”.

Gli organi sono stati già trapiantati. L’unica notizia positiva, in mezzo a questo dolore immane, l’unico conforto per la mamma di Francesca, Maria Grazia, per lo stesso fidanzato Stefano, per il resto della famiglia.

Ieri la salma è giunta da Torino a Ragusa. A causa dell’emergenza coronavirus niente funerali. Solo la piccola cerimonia in forma privata e tante lacrime.