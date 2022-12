Dal 25 dicembre il presepe vivente di Cava Gonfalone

Prende il via il presepe vivente nello scenario, unico, delle latomie di Cava Gonfalone. Sarà la ricostruzione di un ottocentesco paese siciliano che, immerso nella notte, si accenderà con decine di figuranti e di animali domestici.



Questi i giorni e gli orari in cui sarà possibile visitarlo: 25, 26, 30 dicembre e 6 gennaio, dalle 18.00 alle 22.00. Ingresso da via Vittorio Emanuele Orlando (zona “Marsala”) con ticket a 2,50€; ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it