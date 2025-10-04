Da Ragusa a Milano: il pasticcere Alessio Battaglia finalista al Belcolade Award 2025 con la torta “Radici”

Un giovane talento ragusano porta la Sicilia nel cuore della pasticceria nazionale. Alessio Battaglia, 26 anni, nato a Ragusa e oggi pasticcere a Padova presso la rinomata pasticceria di Luigi Biasetto, campione del mondo, è stato selezionato tra i finalisti del prestigioso Belcolade Award 2025, concorso nazionale dedicato all’arte dolciaria.

Il dolce con cui Battaglia partecipa alla competizione è la torta “Radici”, un omaggio alla sua terra natale. Attraverso sapori autentici e rivisitazioni moderne, il giovane pasticcere ha voluto raccontare Ragusa e la Sicilia, fondendo memoria, tradizioni e innovazione.

La finale a Milano

La finale del concorso si svolgerà il 28 ottobre 2025 a Milano e vedrà la partecipazione di dieci talenti selezionati da tutta Italia. Solo i primi tre classificati verranno premiati, ma per Alessio la soddisfazione di essere arrivato in finale è già un traguardo importante:

“Per me non è solo un riconoscimento professionale, ma un modo per dare voce alla mia città e dimostrare quanto la Sicilia possa ispirare la pasticceria contemporanea”, ha dichiarato Battaglia.

Dalla Sicilia al Veneto, con le radici nel cuore

Cresciuto a Ragusa, Alessio Battaglia ha sempre portato con sé le proprie origini, che continuano a ispirare la sua ricerca creativa. A Padova, sotto la guida di Biasetto, si confronta quotidianamente con il livello più alto della pasticceria internazionale, senza mai dimenticare il legame con la sua terra.

Con la sua “Radici”, la Sicilia entra così nel cuore di una delle più prestigiose competizioni italiane dedicate all’arte dolciaria.

