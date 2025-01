Crociera di Natale con la gastroenterite, passeggeri si rivolgono alle associazioni dei consumatoriCrociera di Natale con la gastroenterite, passeggeri si rivolgono alle associazioni dei consumatoriCrociera di Natale con la gastroenterite, passeggeri si rivolgono alle associazioni dei consumatori

Crociera di Natale con la gastroenterite. E’ quanto denunciato dai passeggeri e dall’associazione dei consumatori Codici che sta lavorando su due fronti per tutelare i diritti dei viaggiatori coinvolti. In particolare, a restare coinvolti, i passeggeri di Costa Crociere.

Crociera natalizia su Costa Toscana

Durante la crociera nel Mediterraneo a bordo della Costa Toscana, svoltasi nel periodo natalizio, sono stati segnalati numerosi casi di gastroenterite tra i passeggeri. Le principali criticità emerse includono la mancata informazione preventiva, in quanto i passeggeri imbarcatisi il 20 dicembre hanno trovato un comunicato del capitano, datato 17 dicembre, che segnalava la presenza di casi di gastroenterite a bordo. Tuttavia, questa informazione non era stata comunicata preventivamente ai nuovi passeggeri. Nonostante le misure adottate, come l’uso di mascherine da parte del personale, molti passeggeri sono stati colpiti dal virus. Alcuni hanno trascorso il Natale isolati in cabina, mentre altri hanno rinunciato a servizi extra senza ricevere indennizzi. L’associazione Codici sta valutando se la compagnia abbia rispettato le normative relative all’informazione tempestiva, alla gestione sanitaria e al risarcimento per i danni subiti. I passeggeri possono contattare l’associazione per segnalare i propri casi via e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Class Action per la crociera nei fiordi con Costa Firenze

Proseguono intanto le adesioni alla class action relativa alla crociera “7 Giorni da Kiel”, svoltasi dal 4 all’11 agosto 2023. I problemi principali riscontrati durante questa crociera includono la cancellazione di due tappe nei fiordi norvegesi, il fulcro dell’itinerario e la modifica peggiorativa dell’itinerario senza un’adeguata informazione ai passeggeri sui diritti previsti, come la riduzione del prezzo pagato. L’azione legale, dichiarata ammissibile dal Tribunale di Genova, mira a ottenere la riduzione del prezzo per i servizi non goduti, il risarcimento per il danno da vacanza rovinata e il risarcimento per le comunicazioni carenti fornite dalla compagnia.

Come aderire

I passeggeri interessati alla class action per la crociera nei fiordi possono trovare il modulo di adesione sul sito ufficiale di Codici: www.codici.org.

