Coppa Italia: domani il Vittoria gioca contro il Gela

Il Vittoria nuovamente con la testa sul campo. Domani pomeriggio, i biancorossi saranno impegnati nella gara di ritorno di Coppa Italia contro il Gela, valevole per il passaggio agli ottavi di finale. All’andata, lo scorso 5 ottobre, i biancorossi tornarono dal ‘Presti’ con un ottimo pareggio, 1-1.



“Siamo consapevoli di affrontare una squadra in forma e i risultati lo stanno dimostrando – afferma il tecnico Alessio Catania. Domani dobbiamo scendere in campo senza pensare al risultato della gara d’andata. In questi due giorni ho avuto modo di parlare con i miei ragazzi dopo il pareggio di domenica scorsa contro lo Scicli. Siamo perfettamente in linea con i programmi societari e i miei giocatori sono consapevoli che il campionato è ancora lungo e faticoso. Nessuna scoria da domenica scorsa e già da ieri siamo proiettati alla gara di domani che per noi è importante anche per il morale. Solo domani mattina avrò le idee chiare su come disporre la squadra. Una decisione che prenderò con il mio staff anche alla luce di qualche affaticamento. Per il resto siamo pronti per un’altra delicata sfida”.



Intanto la società con in testa il Presidente Toti Miccoli, ringrazia la città di Vittoria per il grande supporto e la risposta che ha dato alla squadra con una presenza allo Stadio da grandi eventi. Un vero e proprio spettacolo di sportività e attaccamento ai colori della città. Un grande elogio alla tifoseria che da sostenuto la squadra dal primo all’ultimo minuto.