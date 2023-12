Comune di Vittoria: bocciato il bilancio consolidato mai i 5 Stelle lo votano. Intanto Aiello approva Dup e Bilancio di previsione

Il Consiglio comunale di Vittoria ha bocciato il bilancio consolidato. Due mesi dopo la bocciatura del rendiconto, anche il “consolidato” non trova in aula i voti necessari per l’approvazione.

Stavolta però l’ex maggioranza, oggi composta da 9 consiglieri su 24, ha trovato un voto in più: la consigliera del movimento 5Stelle, Valentina Argentino, ha deciso di dare un voto positivo. “Per quanto importanti siano gli interessi della nostra forza politica – ha detto Argentino – ci sono interessi superiori, quelli della città, che da troppo tempo chiede etica e responsabilità. Il M5S non governa la città, ma rispettiamo il mandato degli elettori, un mandato di opposizione costruttiva e non ostruzionistica. La mancata approvazione del bilancio consolidato ha mantenuto il blocco di circa due milioni di euro del fondo di solidarietà, ha bloccato le assunzioni di operai, funzionari, dirigenti e le progressioni verticali, in un periodo molto difficile, in cui gli uffici soffrono terribilmente la carenza di personale. Per questo abbiamo votato favorevolmente: per evitare di penalizzare i cittadini vittoriesi “. Valentina ha però precisato che i 5 stelle restano all’opposizione.

Una precisazione necessaria proprio nei giorni in cui la città attende il voto del consiglio comunale sulla mozione di sfiducia. La mozione è stata presentata da 13 consiglieri ma può essere approvata solo con una maggioranza di due terzi: almeno 15 consiglieri.a distanza di un mese i 5 stelle non hanno ancora fatto conoscere la loro decisione. Anche il consigliere Giacomo Romano, eletto nelle liste che appoggiavano il sindaco attuale Francesco Aiello e oggi transitato all’opposizione, non ha firmato la mozione di sfiducia. La sua decisione finale non è ancora nota. I consiglieri della ex maggioranza hanno lanciato un appello al senso di responsabilità.

Il sindaco Francesco Aiello ha attaccato sui social i consiglieri di opposizione.m”Il senso di responsabilità politica di questa opposizione è zero. Ignorano la loro stessa funzione e il loro ruolo, che non è quello di affondare la città. Sono coerenti:incompetenti sempre e capaci di mandare il comune allo sfascio. Mai che avessero prodotto una cosa buona per Vittoria. Hanno bocciato il rendiconto e ora, con la loro astensione, hanno impedito che il bilancio consolidato venisse approvato. Per fare male ad Aiello distruggono Vittoria”.

Immediata la replica dei consiglieri di Fratelli d’Italia. “Il tentativo del sindaco di scaricare sull’opposizione il suo fallimento politico e amministrativo è divenuto stucchevole.Fa tristezza vedere un sindaco ormai isolato, che annaspa, che non ha nessuna maggioranza a sostegno, che non dialoga con nessuno, inveire contro gli altri quando il dito dovrebbe puntarlo contro la sua persona. Dovrebbe evitare di scaricare sugli altri i suoi fallimenti ed evitare di scaricare sempre sugli altri i suoi fallimenti. La mancata approvazione del bilancio consolidato è una sua responsabilità e l’ennesimo segnale che indica che il suo tempo è finito”.

Intanto l’Amministrazione Aiello approva Dup e Bilancio di previsione

La Giunta Comunale nella seduta del 1 dicembre, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup) 2024/2026 e il Bilancio di previsione 2024/2026. «Si tratta di un importante risultato – afferma il Vicesindaco e assessore al Bilancio, Giuseppe Fiorellini – in forte controtendenza rispetto alla quasi totalità dei Comuni siciliani e del Sud Italia; basti pensare che ancora oggi moltissimi Comuni non hanno approvato il Bilancio del 2023».

Il Bilancio 2024/2026 del Comune di Vittoria e’ stato redatto sulla scorta degli indirizzi dell’Amministrazione e in un contesto economico sicuramente complicato, con la necessita’ di :

a) ripianare il disavanzo che registra l’Ente;

b) garantire tutti i servizi a favore della cittadinanza, cercando di implementarne dei nuovi;

c) non aumentare la pressione fiscale in un momento di crisi economica che deriva ancora dagli aumenti dei costi energetici (energia elettrica e carburante) , dal caro materie prime e da una inflazione quasi a doppia cifra.

«Pur dando attenzione a questi fenomeni – prosegue il sindaco Francesco Aiello – il Bilancio non registra tagli ai servizi; c’e’ un piano di investimento, oltre ai grandi interventi finanziati con il PNRR e i cui cantieri sono già partiti, e di azioni sulla vivibilità delle aree cittadine con particolare attenzione alla sicurezza urbana, al decoro, agli edifici scolastici, alle aree cimiteriali, all’impiantistica sportiva. E poi ancora la necessita’ di un primo potenziamento della macchina amministrativa con l’ingresso di personale in grado di supportare gli uffici, innovare, garantire efficienza dell’azione amministrativa. Ci sono progetti riguardanti l’efficientamento energetico, la valorizzazione dei beni comunali (il Teatro, i Musei, i luoghi di aggregazione sia a Vittoria che nella frazione di Scoglitti)».

Il primo cittadino ha aggiunto:«Il grande sforzo e’ evitare di trovarci in situazioni critiche come nel recente passato; con i parametri di ente strutturalmente deficitario; con il blocco dei trasferimenti statali; con indici di riscossione delle proprie entrate assolutamente insufficienti; con tempi medi di pagamento lontani dai parametri imposti dalle norme di legge. E’ un percorso sicuramente difficile, accidentato, che impegnerà per più anni, ma assolutamente necessario e chiaro a questa Amministrazione».