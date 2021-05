Come poter acquistare le fotocamere online in sicurezza - Ragusa Oggi

Come poter acquistare le fotocamere online in sicurezza

Fare acquisti online è sempre più facile, veloce e comune ma, allo stesso tempo, è più facile ritrovarsi vittime di truffe.

Vediamo insieme come poter acquistare delle fotocamere online in sicurezza.

Il prezzo

Lo step inziale, prima di acquistare una fotocamera online, è quello di fare un’indagine di mercato per valutare, sui diversi portali e-commerce, il costo medio del modello di interesse.

È bene sapere, infatti, che il costo di una stessa fotocamera può variare da un sito e-commerce all’altro al massimo di cento euro.

Una differenza di prezzo del trenta/quaranta percento, in un periodo non di saldi (i.e. Balck Friday, Prime Day, …) è un primo campanello d’allarme.

Il sito e-commerce

Un altro fattore molto importante è la “fama” del sito e-commerce sul quale vogliamo effettuare l’acquisto.

Grandi nomi (vedi Amazon) solitamente presentano maggiori garanzie per l’acquisto di fotocamera rispetto a store fisici di piccoli commercianti. Basti vedere la politica del colosso americano sul reso entro trenta giorni (a volte 60) per qualsiasi ragione, anche un semplice ripensamento, riavendo indietro tutti i soldi spesi. Anche in questo caso la parola chiave è ricerca.

Bisogna analizzare il sito e-commerce e cercare le recensioni online (una veloce ricerca su Google è meglio che niente) dei precedenti utenti che hanno già avuto a che fare con lo store online.

La descrizione della fotocamera

Per poter acquistare fotocamere online in sicurezza è fondamentale leggere con attenzione la descrizione dell’oggetto e non limitarsi a leggere solamente il titolo dell’inserzione. A volte un prezzo troppo basso può essere ben spiegato nella descrizione dell’annuncio:

Stai comprando un prodotto rigenerato ;

; Stai comprando un prodotto di provenienza extraeuropea importato tramite canali non convenzionali e, quindi, privo di garanzia italiana.

Il metodo di pagamento

Altro campanello d’allarme è il metodo di pagamento che il venditore mette a disposizione dell’acquirente. Solitamente il metodo “ricarica PostePay” è sinonimo di truffa.

Le transazioni effettuate con questa modalità sono difficili da ricondurre ad un atto di compravendita e quindi difficilmente si potrà riuscire a riavere i soldi in caso di truffa.

Se non ti fidi, la scelta migliore è usare esclusivamente PayPal. Tramite quest’ultimo metodo di pagamento i vostri dati sensibili della carta di credito saranno sempre al sicuro. PayPal si pone da intermediario tra voi e il venditore, prelevando dalla vostra carta i soldi e girandoli al venditore. PayPal è un metodo di pagamento molto apprezzato dagli acquirenti in quanto presenta una tutela aggiuntiva per l’acquirente: se l’oggetto non viene ricevuto o se non è in linea alla descrizione dell’annuncio, si può avviare una disputa con il venditore che spesso si trasforma in un rimborso totale.

Questo è molto utile se si stanno acquistando online delle fotocamere che, spesso, hanno costi importanti.

Controllare il pacco

Ultima accortezza per garantire un acquisto sicuro online è il controllo del pacco all’arrivo del corriere. Dovete sapere che, dal momento in cui firmate la ricezione del pacco al corriere, ogni problema legato al pacco è in capo a voi. Se firmate, state confermando che il pacco è integro e la spedizione . Se dopo la firma, aprite il pacco e lo trovate vuoto, sarà molto difficile chiamare in causa il corriere. Quest’ultimo infatti sarà in possesso della vostra firma sulla corretta ricezione ed integrità del pacco.

In conclusione, se seguirete queste piccole accortezza potrete ridurre al minimo i rischi nell’acquistare fotocamere online e risparmiare rispetto agli acquisti negli store fisici. Acquistare online è molto più semplice di quello che si pensa e, tendenzialmente, sarà la modalità di acquisto principale nel prossimo futuro e pertanto è necessario essere preparati ed informati su questa modalità di acquisto.

Ricordate sempre, la parola d’ordine è ricerca. Solo tramite quest’ultima, applicata unitamente alle accortezze di cui sopra, sarà possibile evitare di essere truffati.