Cenere dell’Etna: operazioni di volo sospese fino alle 20 di stasera, 14 agosto. Nessun volo dirottato su Comiso

Fino alle 20 del 14 agosto, operazioni di volo sospese all’aeroporto di Catania, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. A comunicarlo, è stata la società di gestione dell’Aeroporto, la SAC. Tutti gli arrivi e le partenze, dunque, sono inibiti. I passeggeri devono consultare la propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto e verificare le condizioni del proprio volo.

IL SITO INTERT DELL’AEROPORTO COMINCIA A DARE PROBLEMI

Al momento sono sei i voli in arrivo dirottati tutti nello scalo di Trapani. Sono collegamenti Ryanair da Vienna delle 7.55, Pisa delle 8.15, Milano Malpensa delle 8.35, Budapest delle 8.45, Berlino 9.10, Bergamo delle 9.20. Molti passeggeri segnalano che il sito internet dello scalo catanese non funziona e non dà le indicazioni necessarie per potere verificare se il volo verrà riprogrammato o cancellato. Nessun volo, al momento, è stato dirottato sul vicino aeroporto di Comiso.

UN’ESTATE DA DIMENTICARE

Un’estate decisamente da dimenticare per l’aeroporto catanese: prima, l’incendio del Terminal A che ha creato innumerevoli disagi ai turisti provenienti da tutto il mondo, con i voli dirottati a Trapani, Palermo, Reggio Calabria e Comiso. Ora, l’eruzione dell’Etna in un periodo così fondamentale per il turismo siciliano. Nonostante non sia la prima volta che l’aeroporto, a causa delle ceneri venga temporaneamente chiuso, stupisce l’accanimento di Ryanair nei confronti del vicino scalo di Comiso, distante da Catania solo un’oretta e mezza. Si preferisce dirottare su Trapani, piuttosto che su Comiso, contravvenendo alle principali regole di buonsenso che aiuterebbero molto in questo periodo.