Catania: allo chef Maurizio Urso, il ricettario di Pellegrino Artus - Ragusa Oggi

Catania: allo chef Maurizio Urso, il ricettario di Pellegrino Artus

Un importante riconoscimento allo chef Maurizio Urso, presidente dell’Accademia Nazionale Italcuochi e vicepresidente Eurotoques per la scuola di cucina Buffettieri di Catania.

A lui sarà consegnata l’edizione dedicata al bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi (1820-2020) del ricettario più famoso al mondo “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”.

A consegnargliela sarà un gruppo di cicloturisti amatoriali, tutti appartenenti alla società ciclistica Re Artù di Forlì che affronteranno un viaggio da Forlimpopoli a Catania in bici in nome di Pellegrino Artusi. Si tratta di un percorso in bici di “unificazione gastronomica dalla Romagna alla Sicilia”, all’interno di uno dei tanti eventi organizzati in occasione del bicentenario di colui che ha redatto ciò che è stato definito “il Vangelo della cucina italiana”, noto anche semplicemente come “L’Artusi”.

“Sono onorato di ricevere un tale importante riconoscimento – afferma lo chef Urso – collegato a uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della cucina italiana e che rappresenta un grande nome nel panorama enogastronomico”.

Il programma prevede la partenza il 28 agosto da Forlimpopoli, paese natio del famoso scrittore e gastronomo italiano. Dopo avere percorso circa 1200 chilometri in 6 tappe, l’arrivo è previsto a Catania il 2 settembre, ma a scuola si recheranno il giorno successivo.