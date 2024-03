Cala la spese delle famiglie italiane: -1,2%, carrello sempre più vuoto

Il forte calo della spesa da parte delle famiglie italiane è indubbiamente un pessimo segnale per l’economia italiana. Lo afferma il Codacons, commentando i dati Istat sui Conti economici trimestrali.

Nell’ultimo trimestre del 2023 la spesa delle famiglie ha registrato una sensibile frenata, con una riduzione in termini congiunturali dell’1,2%. Un calo che avviene proprio in concomitanza con il paniere trimestrale anti-inflazione voluto dal Governo, e che avrebbe dovuto sostenere i consumi e la spesa dei cittadini. Una iniziativa che, evidentemente, non ha prodotto gli effetti sperati.

IL CARO-PREZZI

Come dimostrato anche dai dati sulle vendite al dettaglio, il caro-prezzi che ha imperversato nel 2023 ha avuto impatti diretti sui consumi delle famiglie, portando a una costante riduzione della spesa.

