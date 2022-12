Bike: ritiro di sei giorni per tutto il gruppo dell’Almo Nial Nizzoli a partire dall’1 gennaio

Un ritiro di sei giorni per preparare nella maniera migliore la nuova stagione. E’ quello che effettuerà in blocco il gruppo della Nial Nizzoli Almo che si ritroverà dall’1 al 6 gennaio a San Lorenzo, nel Siracusano. Saranno presenti i direttori sportivi del team emiliano, il direttore sportivo della squadra ragusana, Giorgio Scribano, e lo storico direttore sportivo della società di Nizzoli, Primo Borghi.

Ma non solo. All’appuntamento presenzieranno anche il patron della Nial, Auro Nizzoli, oltre al presidente del Gsd Almo, Salvatore D’Aquila, a conferma che la collaborazione tra le due società proseguirà in vista della nuova stagione con numerose e stimolanti attività di collaborazione.

Sono sedici gli atleti che parteciperanno a questo ritiro che consentirà di testare la validità dei nuovi innesti oltre a confermare la bontà operativa degli atleti, attraverso gli allenamenti che si terranno sfruttando le favorevoli temperature di questo periodo, che già facevano parte della squadra. “Per quanto ci riguarda – dice Giuseppe D’Aquila del Gsd Almo – cureremo ancora meglio la categoria Allievi mentre la consorella emiliana punterà in particolare i riflettori dell’attenzione sulla squadra Juniores. Riteniamo che ci siano tutti gli elementi per proseguire, migliorandola, la direzione intrapresa in occasione della scorsa stagione. E, secondo me, ci toglieremo ancora ulteriori soddisfazioni”.