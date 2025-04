Auto a fuoco a Scoglitti e paura tra i residenti

Un’auto è andata in fiamme questa sera a Scoglitti, in via Pescara 22. L’incendio si è sviluppato intorno alle 20.30, attirando l’attenzione di alcuni residenti della zona, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Al momento non sono note le cause del rogo, e saranno gli accertamenti a chiarire eventuali dinamiche dell’accaduto. Ricerca fotografica di Franco Assenza



