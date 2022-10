Anche la ConfCommercio provinciale appoggia la grande manifestazione contro il caro bollette del 7 novembre in Sicilia

Il sistema Confcommercio provinciale Ragusa in pieno appoggio alla grande mobilitazione che è stata programmata per il 7 novembre in tutta la Sicilia. A dirlo è il presidente sezionale di Vittoria, Gregorio Lenzo, componente di Giunta provinciale, il quale sollecita, anche a livello locale, la massiccia partecipazione di imprese, lavoratori e famiglie a questo momento di mobilitazione.



“Sarà fatta sentire la voce dei siciliani che producono, per dire no al caro bollette che ha ridotto in ginocchio le imprese e, di conseguenza, anche i lavoratori”.

L’iniziativa è stata assunta dai vertici regionali di Confcommercio Sicilia, Cna Sicilia, Confartigianato Sicilia, Confindustria Sicilia, Cidec, Confesercenti Sicilia, Claai Sicilia, Uil Sicilia, Cgil Sicilia, Casartigiani Sicilia, Legacoop Sicilia, Confcooperative Sicilia e Confagricoltura Sicilia.

L’auspicio, tra l’altro, è che in quella data possano essere operativi entrambi gli esecutivi sia a Palermo che a Roma, così da presentare istanze specifiche rispetto a una continua escalation che non risparmia nessun tipo di attività e che ha reso l’inseguimento alla sostenibilità economica una sorta di miraggio.