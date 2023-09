Aiuto Day Forti: Soluzioni Personalizzate per le Sfide Finanziarie degli ultimi Tempi

L’iniziativa della Di Forti Immobiliare S.r.l. per aiutare la comunità locale a superare gli ostacoli finanziari.

In un periodo caratterizzato da tasse insostenibili e dal continuo aumento del costo della vita, sempre più famiglie si trovano ad affrontare sfide economiche legate al pagamento del mutuo, alla gestione delle seconde case e alle ristrutturazioni immobiliari.

Riconoscendo queste difficoltà, la Di Forti Immobiliare S.r.l. ha creato un’iniziativa unica: l’Aiuto Day Forti. L’obiettivo è offrire soluzioni concrete attraverso una consulenza specialistica con i migliori professionisti della zona, il tutto a Costo Zero.

Come nasce l’iniziativa: Aiuto Day Forti

L’idea nasce il 19 agosto, la Giornata Mondiale dell’Aiuto Umanitario. Quel giorno, Maria Grazia Di Forti, Il team e altri partner, si sono posti una domanda fondamentale: “Cosa possiamo fare per aiutare le persone in un periodo così difficile? Cosa possiamo offrire alle famiglie del nostro territorio?”

Roberto Rosano, specialista nella gestione dei patrimoni immobiliari, sottolinea come la risposta a queste domande sia diventata una vera e propria necessità: “Grazie al nostro costante contatto con la gente, ascoltando le loro storie ed esperienze, abbiamo compreso che mettere a disposizione le nostre competenze per il bene esclusivo della comunità locale è un dovere morale” Da questa consapevolezza maturata all’interno del gruppo, nasce l’Evento umanitario Di Forti.

Un evento su misura per le esigenze individuali

Con l’Aiuto Day Forti, le famiglie hanno l’occasione unica di ottenere una consulenza privata e a costo zero per trovare soluzioni personalizzate, con lo scopo di affrontare le sfide finanziarie che si stanno vivendo.

L’evento, nello specifico, coinvolge professionisti specializzati in aree specifiche, garantendo una copertura completa delle principali problematiche attuali:

Area Finanza e Bonus: con Alessandro Nicita, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa e specializzato in Fiscalità Immobiliare, per coloro che desiderano approfondire i vantaggi della ristrutturazione e conoscere i requisiti relativi all’utilizzo dei bonus fiscali disponibili;



Area Mutui e Prestiti: con Alessandro Sorrentino, mediatore creditizio e Manager di We-Unit Group S.p.a. di Ragusa, per chi cerca soluzioni per alleggerire la rata del mutuo e ridurre i costi complessivi;



Area Gestione Immobiliare con Roberto Rosano, Agente Immobiliare associato Fiaip e specialista nella gestione dei patrimoni Immobiliari presso la Di Forti Immobiliare S.r.l., per i proprietari di più immobili che desiderano alleggerire il peso delle tasse e far fruttare al massimo il proprio patrimonio immobiliare.

Prenotazioni aperte fino a Lunedì 4 Settembre

L’evento si terrà il 5 Settembre 2023 presso la sede della Di Forti Immobiliare, in Viale Europa 296 a Ragusa.

Le consulenze personali e a Costo Zero inizieranno a partire dalle ore 9:00 con una durata media di 30-60 minuti ciascuna.

Chiunque desideri partecipare all’Aiuto Day Forti e parlare con uno dei consulenti specializzati, ha ancora la possibilità di prenotarsi tramite WhatsApp al seguente link: https://wa.me/393338766033 oppure chiamare al numero: 0932 256320

(è consigliabile farlo quanto prima, poiché i posti sono limitati).

Per concludere

L’Aiuto Day Forti rappresenta l’impegno tangibile della Di Forti Immobiliare S.r.l. nell’aiutare la comunità locale a superare gli ostacoli legati alle case e alla loro gestione.

In un periodo in cui i costi e le tasse sono in continua crescita, il team Di Forti offre, ai cittadini di Ragusa e provincia, l’opportunità di ricevere un supporto professionale e trovare la strada verso una gestione delle spese più accurata, sicura e sostenibile.