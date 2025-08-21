Aggressione in casa vacanze a Modica, giovane rapina e pestato a sangue: tre arresti. I fatti sono avvenuti nel 2024

La Squadra Mobile di Ragusa e il Commissariato di Modica, con il supporto della Squadra Mobile di La Spezia, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone – due uomini e una donna – indagate per rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Per due di loro, è contestata anche la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Rapina a Modica: dettagli sull’aggressione

I fatti risalgono alla notte del 6 dicembre 2024, quando gli indagati, un gambiano, una donna italiana e un rumeno, si sarebbero introdotti con un pretesto nell’alloggio di una casa vacanze a Modica, aggredendo brutalmente la vittima, un giovane di 25 anni. Durante l’aggressione, i tre si sarebbero appropriati di effetti personali di valore, tra cui orologi, abiti griffati e denaro, in relazione a un presunto debito legato all’acquisto di cocaina.

Arresti e misure cautelari eseguite

Nel corso delle perquisizioni, presso l’abitazione della donna, sono stati rinvenuti 4.300 euro in contanti, sequestrati come probabile provento dell’attività di spaccio. Dopo l’esecuzione dell’ordinanza, il gambiano e l’italiana sono stati trasferiti in carcere – rispettivamente a La Spezia e Ragusa –, mentre il rumeno è stato posto agli arresti domiciliari.

Le indagini preliminari proseguono e, al momento, gli indagati godono del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

© Riproduzione riservata