Adescò una donna e la violentò: esce dal carcere e va ai domiciliari

Esce dal carcere ma va ai domiciliari il 58enne ragusano che, secondo la tesi accusatoria, avrebbe adescato una donna attraverso un annuncio, su un noto portale, con il quale si cercavano donne per servizi di pulizia in appartamenti e la avrebbe abusata sessualmente. Lo ha deciso la quinta sezione penale del Tribunale di Catania (presidente Larato, relatore Di Marco, e Maira).

Il Riesame a cui l’uomo si è rivolto attraverso il suo legale, l’avvocato Fabrizio Cavallo ha disposto la sostituzione della misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari. La decisione è stata depositata oggi. L’uomo, secondo la tesi degli inquirenti, sarebbe andato a prendere la donna che aveva risposto al suo annuncio con la sua autovettura. Una volta portata in un appartamento in cui teoricamente avrebbe dovuto effettuare le pulizie, l’avrebbe invece abusata sessualmente. I fatti sarebbero avvenuti lo scorso 6 agosto a Ragusa

