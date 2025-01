Addio alla giornalista Lina Gerratana. E’ morta oggi a Catania. Donati gli organi

La vitalità che ha accompagnato la sua vita si è spenta per sempre oggi. Non c’è stato nulla da fare se non staccare le macchine che la mantenevano in vita. Addio a Lina Gerratana, giornalista e moglie del collega Gianni Papa di Teleiblea. Aveva 70 anni. E’ scomparsa oggi a Catania dopo aver lottato contro gravi problemi di salute. La sua morte è il tragico epilogo di un breve periodo di coma irreversibile, causato da un’emorragia cerebrale che l’aveva colpita circa due mesi fa.



Lina è stata una donna che ha saputo unire eleganza, altruismo e competenza, lasciando un’impronta indelebile nelle vite di chi ha avuto il privilegio di incrociare il suo cammino. Una figura di riferimento nel panorama siciliano della moda e in parte del giornalismo. Nel corso della sua carriera, Lina ha dimostrato una dedizione straordinaria, sia nel mondo della moda, sia nell’impegno sociale. Membro dell’Accademia Nazionale di Moda e Costume “Koefia” di Roma, è stata anche docente e tutor in vari istituti professionali, tra cui quelli di Vittoria, Caltagirone, Enna e il Liceo Scientifico “Archimede” di Rosolini. Ha ricoperto il ruolo di tutor per gli stage dove ha formato generazioni di giovani aspiranti stilisti. La sua passione per la moda si è sempre accompagnata a un profondo impegno per la cultura e il benessere della comunità.

Lina è stata anche una giornalista sensibile, sempre pronta a mettere la sua penna al servizio delle cause più nobili. Ma il suo impegno più grande è stato come volontaria dell’Associazione Italiana contro le Leucemie (AIL), dove ha dedicato gran parte della sua vita a raccogliere fondi per la ricerca contro la leucemia e il cancro. La sua generosità e il suo spirito altruista hanno coinvolto molti colleghi giornalisti e testate, rendendo la sua causa una vera e propria missione. E proprio con questo spirito è stata autorizzata la donazione degli organi che porteranno vita ad altre persone.

Di Lina resteranno per sempre il sorriso solare, l’eleganza innata, e la sua infinita dedizione verso gli altri. Addio Lina. Nei prossimi giorni saranno celebrati i funerali nella chiesa Valdese. La redazione di Ragusaoggi porge le più sentite condoglianze al marito Gianni e alla famiglia.

