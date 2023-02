Addio a Diego Lauria, il giovane vittoriese morto nell’incidente in autostrada

Grande tristezza per la scomparsa di Diego Lauria, il giovane di 30 anni di Vittoria che ha perso la vita in un tragico incidente stradale oggi pomeriggio sulla Rosolini-Noto. Diego era molto ben voluto nella sua città e non solo, e la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di amici e familiari.

La passione per la moto

L’incidente, avvenuto durante il pomeriggio di oggi, ha visto Diego alla guida di una moto di grossa cilindrata scontrarsi contro una panda guidata da una donna di 72 anni. Ancora non sono chiare le cause esatte dell’incidente, ma la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

Una ragazza è in gravi condizioni

Non solo Diego ha perso la vita in questo incidente, ma anche una ragazza di Piazza Armerina, V.L., che si trovava a bordo della moto insieme a lui, è stata trasferita in gravi condizioni al Cannizzaro di Catania. La violenza dell’impatto ha causato il loro sbalzo dalla moto a parecchi metri di distanza.

La perdita di una giovane vita è una tragedia che colpisce non solo la famiglia e gli amici della vittima, ma anche l’intera comunità. E sono tantissimi i messaggi di cordoglio da parte degli amici che sui social stanno lasciando un proprio pensiero.