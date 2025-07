Abusi in parrocchia: condannato prete, ma la vittima accusa il vescovo (modicano) di Caltanissetta

La Corte d’Appello di Caltanissetta ha ridotto da 4 anni e 6 mesi a 3 anni la condanna a don Giuseppe Rugolo, sacerdote della diocesi di Piazza Armerina, già giudicato colpevole in primo grado per abusi sessuali su minore. All’indomani della sentenza, il vescovo della diocesi, monsignor Rosario Gisana, ha diramato una nota nella quale “rinnova vicinanza, sostegno e solidarietà alle vittime e all’intera comunità, provate da una vicenda che ha provocato e continua a provocare divisione e dolore”.

Un passaggio che, però, non convince la vittima che per prima ha avuto il coraggio di denunciare. L’archeologo Antonio Messina, infatti, contesta duramente il comportamento del vescovo:

“Quale vicinanza ha mostrato questo vescovo nei miei confronti? Non ha mai chiesto scusa per tutto quello che abbiamo sentito anche nelle intercettazioni. Che venga a dire la verità nel processo che deve affrontare per falsa testimonianza”.

La diocesi, nella sua comunicazione ufficiale, ricorda di aver avviato da tempo un procedimento canonico nei confronti di Rugolo, conclusosi con una sentenza di condanna. E invita “chiunque abbia subito un abuso da parte di un sacerdote o di un laico che riveste un ufficio ecclesiastico a segnalare i fatti all’autorità civile competente”, sottolineando anche la disponibilità del Servizio diocesano tutela minori.

Ma proprio questo servizio viene messo in discussione da Messina, che sconsiglia ad altri di rivolgersi alla struttura interna della diocesi di Piazza Armerina:

Sulla vicenda è intervenuta anche Eleanna Parasiliti Molica, legale della parte offesa, chiarendo la posizione della diocesi rispetto al processo penale.

“La diocesi non è stata scagionata in quanto non era parte del processo. Era stata citata la curia, che la Corte ha ritenuto non legittimata perché organo amministrativo. Ma la diocesi – precisa – potrà essere chiamata a rispondere in sede civile”.