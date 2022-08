A Marsala con 2 euro vinto un milione a “10eLotto”

Marsala, città in provincia di Trapani, è l’assoluta protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto. Un fortunato giocatore, con una giocata da soli 2 euro, ha centrato un ’10’ da 1 milione di euro, la seconda vincita più alta registrata dal concorso nel corso di quest’anno dopo quella da 2,5 milioni di euro realizzata a Soveria Simeri, in provincia di Catanzaro, lo scorso 7 luglio.

E’ quanto riporta l’agenzia specializzata ‘Agimeg’. La Sicilia è stata fortunata anche al Lotto poiché un appassionato di Ragusa ha centrato una cinquina da 32.160 con una giocata di appena 1 euro. La vincita più alta però è stata registrata a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove è stata centrata una quaterna da 216mila. In più, a Firenze sono stati vinti 129.500 euro grazie ad una quaterna sulla Ruota di Palermo. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 3,03 miliardi di euro.