4 spettacoli per esaltare la bellezza di Modica. Si inizia il 13 giugno con Mario Incudine dal Castello dei Conti di Modica - Ragusa Oggi

4 spettacoli per esaltare la bellezza di Modica. Si inizia il 13 giugno con Mario Incudine dal Castello dei Conti di Modica

“Arte, Cultura, solidarietà” è l’evento che si terrà in questo mese di giugno nella città di Modica. Il progetto mira alla valorizzazione dell’Identità Siciliana e del patrimonio culturale della città barocca della Val di Noto conosciuta anche per il suo cioccolato.

Quattro gli appuntamenti che si svolgeranno a Modica tutti trasmessi in diretta streaming da Video Regione canale 16.

Si inizierà il prossimo 13 giugno con Mario Incudine, a seguire, il 21 sarà la volta del video mapping “La notte delle luci”, il 25 l’esibizione del pianista Matthew Lee e il 26 giugno la Sand Artist Stefania Bruno.

L’obiettivo della manifestazione, finanziata dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e curata dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, è quello di promuovere e valorizzare la cultura, la storia, la solidarietà nelle comunità e i beni culturali della Sicilia, con particolare riferimento alle ricchezze della città di Modica. Tutto ciò per consolidare l’idea che il patrimonio culturale è il motore di sviluppo socio-economico del sud.

Ogni appuntamento si terrà da un punto diverso della città. Ad ospitare Mario Incudine, che proporrà “MIMI’ da sud a sud sulle note di Domenico Modugno”, sarà il Castello dei Conti di Modica. “La notte delle luci” coinvolgerà tre strutture importanti: San Pietro, San Giorgio e Piazza Monumento; il pianista di fama mondiale Matthew Lee si esibirà dal Duomo di san Giorgio ed infine, dal Chiostro di Santa Maria del Gesù, la Sand Artist Stefania Bruno proporrà “Little Sicily”, un omaggio alla Sicilia attraverso la magia della sabbia, con la voce narrante di Vincenzo Bruno.

Tutti gli spettacoli, organizzati dalla ASC Production, saranno trasmessi in diretta streaming all’interno dei canali ufficiali di VIDEO Regione CANALE 16 e potranno essere visti e seguiti attraverso qualsiasi apparecchio multimediale collegato alla rete, come Smartphone, Tablet, Personal Computer, Smart Tv ecc… Grazie all’utilizzo della rete, che durante il lockdown ci ha aiutato a non rimanere soli, le bellezze di Modica andranno oltre i confini regionali o nazionali dando all’evento anche una valenza turistica in vista dell’estate che è alle porte.

GLI APPUNTAMENTI

MARIO INCUDINE in MIMI’ da Sud a Sud sulle note di Domenico Modugno

Data 13/06/2021 – CASTELLO DEI CONTI MODICA

Un viaggio. Da Sud a Sud. Sulle note delle canzoni di Domenico Modugno, quelle legate alla Sicilia, a una terra che lui ha adottato perchè, come gli disse Frank Sinatra “Fingiti siciliano! La Sicilia la conoscono tutti, tutti sanno dov’è, e poi il dialetto è molto simile al tuo, al pugliese. Fingiti siciliano e conquisterai il mondo”. Un viaggio quotidiano verso una terra straniera chiamata palcoscenico, una terra da dovere raggiungere e conquistare. Le aspirazioni di un uomo del Sud chiamato Mimi? Ma che potrebbe avere mille nomi diversi, una storia fatta da mille storie, che si incrocia con quella del suo interprete scorrendo su linee parallele che, sovvertendo ogni regola, si incontrano in uno spettacolo in cui Mario Incudine e Domenico Modugno ci raccontano un mondo che cambia, che lotta, che sogna, che sfida convenzioni e stereotipi. Mimì Siamo noi. Ogni giorno che passa. Noi di Ieri. Noi di Oggi. Noi di Domani. Noi che desideriamo Volare ma che non sempre sappiamo di avere le ali per poterlo fare.

LA NOTTE DELLE LUCI

21/06/2021 – SITO INDIVIDUATO – SAN PIETRO – SAN GIORGIO – PIAZZA MONUMENTO

Il video mapping è una nuova frontiera dell’arte e della tecnologia che consiste nel proiettare animazioni su superfici piatte o strutture più complesse come poligoni o addirittura edifici. Grazie a questa tecnica è possibile ottenere incredibili scenografie o realizzare veri e propri spettacoli digitali in 3D. Il video mapping è una tecnica di animazione, che trasforma qualsiasi tipo di superficie in un display. Tramite appositi programmi, si creano delle scene con immagini, video e giochi di luci che, proiettati su delle strutture, sono in grado di dare l’impressione che la realtà si animi, lasciando lo spettatore totalmente a bocca aperta. Grazie alla luce dei proiettori si riesce ad ingannare la percezione visiva dello spettatore, tanto da creare un effetto surreale capace di generare una sorta di “illusione di massa” che inevitabilmente genera il cosiddetto “effetto Wow”. Si può dare l’illusione di vedere un edificio crollare letteralmente su sé stesso o ancora animare un oggetto con bagliori o deformazioni ottiche molto suggestive.

DANZA – ARTE – MONOLOGHI – ILLUMINAZIONE ARTISTICA – RECITAL –MUSICAL SPETTATCOLO DI ARTE E CULTURA NEI SITI UNESCO DELLA CITTA’.

MATTHEW LEE – (Pianista di fama mondiale)

Data 24/06/2021 – SITO INDIVIDUATO – DUOMO DI SAN GIORGIO

Dopo questo lungo tempo di isolamento forzato il ciclone Matthew Lee si presenta alle piazze italiane con un nuovissimo spettacolo. “Legends” nasce da una idea sviluppata nel corso delle tante dirette social con cui l’artista ha allietato i suoi numerosi fans durante il lock down.

Uno spettacolo (Piano e Voce) potente ed emozionante che vuole omaggiare le grandi leggende degli anni 50/60 che hanno ispirato la sua formazione artistica. Un viaggio dal sapore vintage che accompagna il pubblico dagli anni d’oro del rock sino alle sonorità contemporanee: dal soul di Ray Charles al rock’n’roll di Little Richard e Chuck Berry dalla verve funambolica di Jerry Lee Lewis alla melodia inconfondibile delle più belle ballate di Elvis; il tutto reinventato e amalgamato nello stile unico di Matthew. Non mancheranno ovviamente i suoi brani originali di maggior successo e le migliori reinterpretazioni tratte dai suoi sei album pubblicati.

STEFANIA BRUNO in “Little Sicily”

Data 26/06/2021 – SITO INDIVIDUATO – CHIOSTRO SANTA MARIA DEL GESU’ MODICA

Stefania Bruno, la più famosa sand artist italiana, racconta storie disegnandole sulla sabbia, stimola così la fantasia e suscita emozioni allo spettatore. La Sand Art o Sand Animation è una forma del teatro contemporaneo che si fonda sul racconto per immagini. Durante la performance l’artista modella la sabbia disposta su una lavagna luminosa creando una sequenza di immagini che costruiscono una narrazione. Tali immagini, frutto di un’abile e suggestiva creazione estemporanea, vengono proiettate su uno schermo in tempo reale. Tra le dita dell’artista Stefania Bruno, i granelli di sabbia materializzano suggestive immagini che costruiscono un poetico racconto ispirato a favole, a storie realmente accadute, a tematiche attuali.

Un’arte effimera, quella della sand art, che rievoca i ricordi e le storie, senza lasciare nulla, se non il ricordo, di ciò che è stato disegnato. Queste sono le magie di sabbia di Stefania Bruno, sand artist, artista della sabbia. Muovendo le mani su un tavolo retroilluminato, crea immagini, disegna mondi e personaggi, racconta storie. Lo spettacolo diventa un viaggio intorno alle varie province della Sicilia con un omaggio finale a Modica al Chiostro Santa Maria del Gesù, rappresentata attraverso un cortometraggio realizzato sulla sabbia, accompagnato dalla voce narrante di Vincenzo Bruno e da magiche sonorità; con il suo approccio narrativo/visivo e musicale, susciterà curiosità, apertura, attenzione, e accompagnerà ogni spettatore in vicende fantastiche fra immaginari diversi.