Weekend in Sicilia: ancora fortemente instabile fino a sabato con frequenti temporali, migliora domenica - Ragusa Oggi

Weekend in Sicilia: ancora fortemente instabile fino a sabato con frequenti temporali, migliora domenica

La Sicilia da qualche giorno è alle prese con condizioni di spiccata instabilità dovuta alla presenza di un’area instabile sul Tirreno che ha dato origine nella giornata di ieri ad un vero e proprio vortice di bassa pressione capace di dispensare piogge localmente anche intense.

ANALISI

L’incontro/scontro dell’aria più calda già preesistente e aria più fresca proveniente dall’atlantico, coadiuvata da un mare ancora caldo e da infiltrazioni anche dai Balcani, continua ad alimentare di fatto la ciclogenesi creatasi.

Il vortice depressionario sarà ancora insidioso seppur non particolarmente profondo infatti raggiungerà una pressione nel suo minimo di 1012 hPa nella giornata di venerdì traslando lentamente verso sud.

Nella giornata di sabato, spostandosi ad ovest della Sicilia, inizierà a perdere rapidamente di intensità venendo meno il supporto in quota andando incontro al suo definitivo colmamento entro le prime ore di domenica.

Sempre domenica la spinta verso est dell’anticiclone delle Azzorre favorirà un rapido miglioramento del tempo, ma scendiamo nel dettaglio.

EVOLUZIONE PER IL WEEKEND

Venerdì 21 settembre: Dal pomeriggio peggiora rapidamente su tutto l’entroterra siculo (estremo nord-est in probabile ombra) con rovesci e temporali sparsi con probabili sconfinamenti lungo le aree costiere, specie quelle tirreniche. Migliora in serata in un contesto comunque nuvoloso, saranno ancora possibili fenomeni a carattere di rovescio in particolar modo sul trapanese

Sabato 22 settembre: cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con possibili rovesci fra trapanese e agrigentino. Nel pomeriggio avremo ancora condizioni di instabilità sul settore centro-settentrionale e sugli Iblei con piogge localmente a carattere di rovescio o temporale; migliora la sera con la graduale cessazione dei fenomeni ovunque.

Domenica 23 settembre: assisteremo ad un netto miglioramento delle condizioni meteo con cielo parzialmente nuvoloso sulla fascia tirrenica e generalmente poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio qualche nube avremo in più sull’entroterra che potrà dare origine a locali pioviggini.

TEMPERATURE MARI E VENTI: le temperature saranno generalmente stazionarie o in lieve calo, saranno ancora possibili locali punte di +30 °C sulle vallate interne nord-orientali, i ventisoffieranno in genere deboli dai quadranti meridionali fra venerdì e sabato, settentrionali da domenica con brezze lungo le coste. I mari, infine, si manterranno poco mossi o localmente mossi lungo il Canale di Sicilia.

Articolo di: Stefano Albanese

©centrometeosicilia.it

