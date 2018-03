Valeria Zorzi: "Risultati positivi ma non sufficienti per l'elezione. Il mio impegno politico quotidiano ricomincia da domani" - Ragusa Oggi

Valeria Zorzi: “Risultati positivi ma non sufficienti per l’elezione. Il mio impegno politico quotidiano ricomincia da domani”

Valeria Zorzi, candidata all collegio uninominale di Ragusa per la Camera dei Deputati, commenta i dati elettorali partendo dal dovuto ringraziamento rivolto agli elettori che hanno tributato numeri importanti rispetto alla candidatura di coalizione. “Il mio personale e sentito ringraziamento va ai 36303 elettori che hanno deciso di votarmi, insieme ai partiti di coalizione, nell’area di Centrodestra. Il risultato finale è del 27,63% che naturalmente mi onora e mi responsabilizza anche per il proseguimento della mia futura azione politica. Un risultato forte e significativo che però non basta per l’elezione al collegio uninominale dove, come accade nel resto della Sicilia, vince il Movimento 5 Stelle. Vince il simbolo più che i candidati ma è una scelta, quella compiuta dagli elettori, che naturalmente rispetto. Per Fratelli d’Italia, il mio partito di appartenenza, è comunque un buon risultato, in linea con il trend nazionale che vede crescere il nostro partito con un numero di preferenze di più del 100% delle preferenze rispetto alle ultime elezioni del 2013. Nel collegio di Ragusa il partito a livello provinciale, ma anche nei singoli Comuni, si è impegnato al massimo cercando di offrire il giusto apporto in questa battaglia politica che comunque vede la coalizione di Centrodestra la prima in Italia. Ringrazio dunque tutti i miei compagni di avventura ma soprattutto ringrazio i numerosissimi elettori che in queste settimane ho incontrato e con cui mi sono confrontata, appuntando tutte le richieste e facendone tesoro per il proseguimento del mio impegno politico che continuerò a svolgere con assoluta dedizione. Da domani si ricomincia forte del bagaglio di esperienze vissute in quest’ultimo mese e che mi hanno ulteriormente arricchito”.