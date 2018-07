Un fitto programma di iniziative al parco di Kaukana. Ecco tutti gli appuntamenti - Ragusa Oggi

Un fitto programma di iniziative al parco di Kaukana. Ecco tutti gli appuntamenti

“In tanti ci stanno chiedendo il programma delle manifestazioni estive all´interno del Parco Archeologico. La cosa ci fa immenso piacere in quanto è sintomatica del fatto che il parco archeologico, da luogo abbandonato qual era, è diventato punto di riferimento nel panorama culturale della provincia di Ragusa” a dichiararlo è Antonio Distefano, Presidente del Comitato Kaukana Zona Archeologica, unitamente a Nunzio Micieli che ha curato il coordinamento artistico della rassegna.

Il cartellone è stato aperto alla collaborazione con altre associazioni (Pro Loco Kamarinense, Le Fate, 4E33, Palco Uno) ed enti pubblici (Comune di Santa Croce Camerina), in una visione del Parco quale bene pubblico condiviso.

Il programma si articola per macro sezioni:

Teatri di Pietra: rappresentazioni classiche a cura della Pro Loco Kamarinense;

Oltremente Jazz Festival: 4 serate di Jazz internazionale in collaborazione con l´associazione 4E33. Prima di ciascun concerto è previsto un APERI CONCERTO a cura di aziende di prodotti del territorio che si terrà nello spazio antistante all´area riservata agli spettacoli nel pieno rispetto delle emergenze archeologiche. Questo ulteriore momento costituirà una occasione di promozione del territorio e delle eccellenze eno gastronomiche della provincia di Ragusa.

Rassegna di Teatro per bambini: 4 serate di cui 3 in collaborazione con l´associazione Nave Argo. La rassegna vuole essere un momento di aggregazione e di avvicinamento al mondo del teatro anche per i più piccoli con rappresentazioni che rievocano la letteratura tradizionale dell´infanzia.

Le fate (il) festival. : 4 giorni di promozione della cultura e dell´identità siciliana in collaborazione con l´associazione Le Fate che interesserà anche il lungomare con l´installazione di alcuni stand di prodotti tipici del territorio.

I grandi classici siciliani: Verga, Pirandello, Sciascia e Poidomani saranno portati in scena in tre rappresentazioni teatrali a cura di compagnie di livello nazionale.

Biblioteca all’aperto serate all’insegna della presentazione di libri, alcune organizzate dal Comune di Santa Croce Camerina, di autori e case editrici siciliane.

Ovviamente non mancherà l´ormai tradizionale ricottata che quest´anno si svolgerà il 13 agosto sul lungomare cui seguirà uno spettacolo musicale gratuito sullo stesso lungomare a riprova che l´attività del Comitato è volta alla valorizzazione dell´intero comprensorio della frazione rivierasca.

Tutta la rassegna rientra nell´iniziativa RiviviAmo Kaukana che ha ottenuto il patrocinio da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l´Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 ed è stata selezionata dal progetto Italive.it, patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il sostegno di Autostrade per l´Italia e la collaborazione di Coldiretti, per offrire agli automobilisti informazioni (via web e app mobile) sulle attività che animano il territorio che attraversano. ITALIVE.it è collegato al programma “Sei in un Paese meraviglioso” di Autostrade per l´Italia ed è allineato al Piano Strategico del Turismo (PST) – Italia Paese per Viaggiatori che rappresenta l´occasione di dotare di una visione unitaria il turismo e la cultura; elementi questi, distintivi del brand Italia e punti di forza dell´offerta Paese; che vanno quindi posti al centro delle politiche di sviluppo del Paese.

Per la serata iniziale di Oltremente 2018 è stata già annunciata la presenza di Samuela Pettenati giornalista e conduttrice di Radio Italia e Radio InBlue che introdurrà il concerto di Bareghi Trio D’Ebano.

Appare superfluo sottolineare che la rassegna estiva, sebbene costituisca l´attività più in evidenza, è funzionale alle iniziative di promozione e valorizzazione del Parco Archeologico portate avanti in questi anni dal Comitato, apprezzate dall´Assessorato Regionale ai BB.CC.AA., che ha autorizzato il rinnovo della convenzione biennale.

Di seguito si riporta il programma dettagliato:

Estate 2018

RiviviAmo Kaukana

MusicheSuoniLuci nel sito Bizantino

sabato 21/07/2018 ore 21.30 Teatro per famiglie: La ragazza colomba con Orazio Alba

domenica 22/07/2018 ore 21.30Teatri di Pietra: Ippolito di Euripide con Silvio Laviano, Egle Doria, Alessandro Barbagallo, Gianmarco Arcadipane – regia di Nicola Alberto Orofino

martedì 24/07/2018 ore 21.30 Biblioteca all´aperto a cura del Comune di S. Croce Camerina

giovedì 26/07/2018 ore 21.30 Presentazione del libro “La Bestia di Brixton” di Gianni Mazza, Opera Incerta Editore

venerdì 27/07/2018 ore 21.30 Oltremente Jazz Festival: Barenghi Trio “d´ebano” – Bartolomeo Barenghi (chitarra), Carola Ortiz (voce e clarinetto), Jurandir Santana (chitarra) – Cerasuolo Party a cura dell´Associazione Strada del Vino del Cerasuolo, Food a cura di Cantunera Tipicamente Sicilia

sabato 28/07/2018 ore 21.30 Musica: Gira Vota e Furria – Concerto 3D (Omaggio a Dalla, De Gregori, De Andrè)

domenica 29/07/2018 ore 21.30 Teatro per Famiglie: Hansel, Gretel e il segreto della Strega – Compagnia Nave Argo

lunedì 30/07/2018 ore 21.30 Biblioteca all´aperto a cura del Comune di S. Croce Camerina

giovedì 02/08/2018 ore 10.00-19.00 Le Fate (il) Festival: Letteratura, Arte, Impresa, Gusto, Spettacolo, Musica

– ore 21.00Le Fate (il) Festival: Davide Campisi Badr, Rita Botto e La Banda di Avola Canto e Cuntu

venerdì 03/08/2018 ore 10.00-19.00 Le Fate (il) Festival: Letteratura, Arte, Impresa, Gusto, Spettacolo, Musica

– ore 21.00 Le Fate (il) Festival: Giuseppe Dibella Fuddia, I Lautari Canzoni Corsare

sabato 04/08/2018 ore 10.00-19.00 Le Fate (il) Festival: Letteratura, Arte, Impresa, Gusto, Spettacolo, Musica

– ore 21.00 Le Fate (il) Festival: Antica Compagnia Opera dei Pupi Famiglia Puglisi, Arie di Sicilia

domenica 05/08/2018 ore 10.00-19.00 Le Fate (il) Festival: Letteratura, Arte, Impresa, Gusto, Spettacolo, Musica

– ore 21.00 Le Fate (il) Festival: Vincenzo Pirrotta Il IX Canto dell´Odissea – Il Ciclope, Carlo Muratori Terra ca nun senti

lunedì 06/08/2018 ore 21.30 Spettacolo Teatrale in occasione del 155° anniversario della denominazione del Coune di Santa Croce Camerina

mercoledì 08/08/2018 ore 21.30 Teatro: Lumie di Sicilia e L´Altro Figlio di L. Pirandello – Compagnia G.o.D.o.T.

giovedì 09/08/2018 ore 21.30 Presentazione del Libro: “Il sacrificio di Clementuzzu. Storie e leggende dei tesori nascosti in Sicilia” di Alessandro D´Amato e Marcella Burderi. Edizione Le Fate

venerdì 10/08/2018 ore 21.30 Oltremente Jazz Festival: ZEBRA STREET BAND (Salvo Andrea Lucifora (Trombone), Fabio Galeazzi (Bass drum and percussion), Alistair Payne (Trumpet), Andrius Dereviancenko (Tenor Saxophone), John Dikeman (Baritone Saxophone), Onno Govaert (Snare drum and percussion). AperiConcerto a cura di soc. Agricola Bubalus – la bufala degli iblei

sabato 11/08/2018 ore 21.30 Musica: Percussio Mundi – ritmo dei continenti

domenica 12/08/2018 ore 21.30 Teatro: Lapilli verghiani di e con Ornella Giusto (Tra ricordi e passioni dello scrittore verista G. Verga)

lunedì 13/08/2018 ore 21.00 4^ Festa della Ricotta e dei prodotti tipici ragusani – spettacolo musicale con il Gruppo “Oi Dipnoi” (Lungomare)

giovedì 16/08/2018 ore 21.30 Teatri di Pietra: La donna di Samo di Menando con Pietro Longhi e Paolo Perinelli, regia di Silvio Giordani

venerdì 17/08/2018 ore 21.30 Jazz: Triton Jazz feat.Giovanni Digiacomo;

sabato 18/08/2018 ore 21.30 Musica: Giusy Schilirò e i Sikè cantano Rosa Balistreri

domenica 19/08/2018 ore 21.30 Teatro per famiglie: L´Orco gentile e la Fata incavolata – Compagnia La Casa di Creta

martedì 21/08/2018 ore 21.30 Biblioteca all´aperto a cura del Comune di S. Croce Camerina

giovedì 23/08/2018 ore 21.30 Presentazione del libro “Si può fare” di Antonella Sturiale, Opera incerta Editore

venerdì 24/08/2018 ore 21.30 Oltremente Jazz Festival: Reda Zine (guimbrì, voce), Fabrizio Puglisi (piano, ARP Odysey synth, percusioni, voce), Danilo Mineo (percusioni, voce), Brother Martino (mpc, synths). AperiConcerto a cura del Polo didattico di istruzione e formazione professionale “CERM”

sabato 25/08/2018 ore 21.30 Teatro Viaggio semiserio nel profondo Sud di e con Carlo Cartier – Antica Musicarìa del Corso

domenica 26/08/2018 ore 21.30Teatro per famiglie La Principessa Stonata – Compagnia Nave Argo

martedì 28/08/2018 ore 21.30Biblioteca all´aperto a cura del Comune di S. Croce Camerina

mercoledì 29/08/2018 ore 21.30Presentazione del libro “Il Giro di Sicilia in 80 + 80 tappe” di Mariagrazia Innecco e Mimmo Privitera

venerdì 31/08/2018 ore 21.30 Oltremente Jazz Festival: NOBILE TRIO – Alessandro Nobile (contrabbasso, percussioni), Carmine Ioanna (fisarmonica, pianoforte), Michael Moore (clarinetto, sax alto). AperiConcerto a cura di OFF Odierna Officina Ferreri

Apertura al pubblico Parco Archeologico: Dal 16.07 al 02.09 dalle ore 17,00 alle ore 23.30

Visite guidate a cura degli studenti dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Classico “G. Carducci” di Comiso e del Liceo Linguistico, Scienze Umane ed Economico Sociale “G.B. Vico” di Ragusa dal 24 luglio al 2 settembre (escluso il lunedì) dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

Prenotazione spettacoli ed eventi: Parco Archeologico di Kaukana negli orari di apertura o sul sito www.kaukana.it (eventi).